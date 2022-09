El Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico o TPP11 es un mega tratado comercial internacional que busca acuerdos de libre comercio que incorporen a distintos estados del Océano Pacíficio.

Este acuerdo comercial está firmado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Entre los objetivos que tiene el tratado está promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible. Este consta de un documento que incluye 30 capítulos que abarcan diferentes áreas como por ejemplo el acceso a mercados, técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras.

Si bien el acuerdo busca mejorar los acuerdos comerciales entre los 11 países, este no ha estado exento de críticas ya que son muchos los grupos medioambientales los que están en contra del acuerdo comercial. Además de esto se acusa de que podría afectar los derechos digitales y la soberanía en cuanto a la materia de resolución de conflictos entre el Estado y empresas.

¿En qué etapa va la discusión en el Congreso?

Este lunes, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, anunció que buscará poner en agenda la votación del TPP11 en el Senado.

Esta sería una jornada clave para el proyecto ya que en la reunión de coordinación de comité de senadores el senador Moreira, junto con otros parlamentarios de oposición buscarán poner el acuerdo en la agenda de la Cámara Alta, para que sea votado el miércoles.

Es importante señalar que desde hace unos años en Chile se discute la opción de aprobar el tratado, ya que fue en 2018 que fue ingresado al Congreso y recién en 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor y 68 en contra, siendo el tratado internacional con mayor rechazo en la historia del país.

Luego de eso la discusión no se retomó hasta 2021 en donde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera le dió suma urgencia al proyecto lo que finalmente no terminó en nada ya que no generó consenso político en el Congreso.

Fue durante la semana pasada que Chile Vamos buscó que se vuelva a discutir la iniciativa, mientras que durante el miércoles 21 de septiembre senadores oficialistas de Apruebo Dignidad señalaron que no se ha llegado a acuerdo con la Cámara Alta para que el proyecto sea discutido.

Además señalaron que "el TPP-11 no forma parte de nuestro programa de Gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado".

De igual forma desde el gobierno el ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que “si el proyecto se aprueba, el Gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales, porque eso también requiere legislación, dado que ese es un tema que sí está en el programa de gobierno”.