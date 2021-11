Las próximas elecciones se realizarán el domingo 19 de diciembre, a lo largo de todo el territorio nacional, pero se espera que sea mucho más expedito el proceso a diferencia de los comicios del pasado 21 de noviembre.

Recordemos que los candidatos presidenciales fueron Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Franco Parisi, Yasna Provoste, Sebastián Sichel y Eduardo Artés.

Pero debido a que ninguno alcanzó más del 50% de los votos, pasan a segunda vuelta Gabriel Boric (Convergencia Social) y José Antonio Kast (Partido Republicano de chile), quienes triunfaron con un 25,83%.y 27,91% respectivamente.

En cuanto a la participación de las recientes elecciones, el Servicio Electoral informó que participaron 7.115.590 electores/as, lo que corresponde al 47,34% del total habilitado para sufragar.

El balotaje se realizará en el mes de diciembre, exactamente el día domingo 19 según lo anunciado en el calendario electoral publicado por el Servel. A continuación, te contamos más detalles de los comicios.



¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta presidencial?

En Chile rige la Ley Nº 20.568 que regula el voto voluntario desde el año 2012, es decir que el domingo 19 de diciembre no es obligatorio ir a votar y por lo tanto si alguien no emite su voto, no necesita excusarse ante el Servel y tampoco se expone a multas.