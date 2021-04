IFE Ampliado sin requisitos | Cuándo y dónde postular al Ingreso de Emergencia de abril, mayo y junio

Ante el caótico proceso de postulación al Bono Clase Media 2021, el presidente Piñera presentó una nueva extensión del Ingreso Familiar de Emergencia para los meses de abril, mayo y junio.

Si bien el periodo de postulación al IFE de abril se había cerrado este domingo, la autoridad anunció que se abrirá un nuevo proceso de solicitudes, la cual no interferirá ni en el pago del presente mes ni en el de mayo.

Por lo que, quienes se inscribieron en el beneficio en la fecha correspondiente (del 8 al 18 de abril), recibirán su pago el 30 del mes en curso.

Mientras que las personas que no lo alcanzaron a solicitar, podrán hacerlo en un nuevo periodo, el cual aún no se confirma, pero que en RedGol informaremos cuando esto suceda.

Requisitos para postular y pagos

El único requisito es estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo del 80% más vulnerable según el registro.

Se realizará de forma automática en hogares que tengan al menos un integrante: beneficiario del sexto IFE 2020 o causante del SUF o usuario de SSyOO.

El pago es de $100.000 por habitante del grupo familiar, decrece desde el quinto miembro, contempla un tope de 10.

Para postular, hay que ingresar al sitio www.ingresodeemergencia.cl, desde que se habilite la plataforma, hasta el 30 de abril.