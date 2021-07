Convención Constituyente: Evalúan acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera

Tras la fallida primera sesión de la Convención Constituyente para redactar la nueva Constitución de Chile, diputados y diputadas del Partido Comunista (PC) evaluarán una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Los parlamentarios acusan al Gobierno de haber "bloqueado" la inauguración de la Convención el domingo pasado y de "boicotear" la primera sesión el día de ayer. "El primer día con los hechos de represión, que terminaron dañando incluso a familiares de los convencionales, y el segundo día con la incapacidad de tener las condiciones sanitarias y técnicas", sostuvo la diputada, Camila Vallejos.

Cabe recordar que la inauguración de la Convención Constituyente, que se llevó a cabo el domingo 4 de julio, debió empezar a las 10.00 horas, pero se terminó retrasando casi tres horas, debido a incidentes en el centro de Santiago que terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas Especiales.

Luego de haber elegido a la presidenta, Elisa Loncón y el vicepresidente, Jaime Bassa, parte de los 155 constituyentes debían dar inició el lunes 5 de julio a la primera sesión de la Convención Constituyente. Sin embargo, al llegar a lugar se encontraron con la sorpresa de que no estaban las condiciones técnicas comenzar la reunión.



Considerando que dichas condiciones deben ser propiciadas por el Gobierno, parte de la oposición busca hacer efectiva la responsabilidad del Mandatario y el ministro Ossa.

"Lo que ha ocurrido acá es una acción totalmente premeditada del Gobierno (…) En esto que ocurrió ayer y lo que ocurrió el día domingo está involucrado Piñera, él es el responsable político de haber boqueado y boicoteado tanto la inauguración como la primera sesión de la Convención", dijo el diputado Daniel Núñez.

Y aseguró que lo que corresponde es presentar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. "Alguien me puede decir que no es viable políticamente, pero vamos a recabar las opiniones que haya y vamos a terminar con lo que sea más viable", remarcó.



En cuanto a Ossa dijo que "si no renuncia, como seguramente va a ocurrir que no se va a dar por enterado, obviamente la opción que nos queda es una acusación constitucional".

En la misma línea, el diputado Iván Flores, explicó que "esto es la crónica de una muerte anunciada", puesto que el Gobierno no habría estudiado de buena forma la instalación de la Convención Constitucional durante los últimos meses. "El nivel de improvisación que hoy tiene la instalación a mí, por lejos, ya no me sorprende, me indigna", comentó.

Asimismo, recalcó que está disponible para una posible acusación constitucional contra el ministro Ossa o el presidente Piñera, ya que "alguien tiene que asumir la responsabilidad política".



¿En qué consiste la acusación constitucional?

La acusación constitucional es un proceso para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos. En el procedimiento participan las dos cámaras del Congreso: Cámara de Diputados y el Senado.

Si una acusación constitucional es aprobada, el acusado será destituido de su cargo, como ocurrió en 2019 con el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien quedó con prohibición de desempeñar cargos públicos por cinco años.