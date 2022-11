Queda solo un mes para que llegue Navidad, una festividad muy especial, ya que las familias se reúnen para pasar tiempo de calidad juntos. El único problema de esta fecha es la compra de regalos, debido a las exuberantes cantidades de dinero que se pueden llegar a gastar.

Consejos para comprar en Navidad:

Comprar con anticipación: Es importante comprar sin apuros en Navidad porque se pueden tomar malas decisiones. Según González, comprar apuradamente implica “una oferta de menor variedad si se deja para muy cerca de la fecha”.

“Grandes aglomeraciones en los centros comerciales y un aumento significativo en la demanda, por lo que generalmente hay aumento en los precios”. A ello se suma el inicio del verano, “lo que también genera un especial interés por productos asociados a las vacaciones, los cuales también suben de precio”, declaró Joan Dagá, fundador de Scart, plataforma de ofertas y cotizaciones.

Poner un límite en el presupuesto: Es esencial tener en cuenta la cantidad de dinero que se tiene para los regalos y así no endeudarse. “Llevar los niveles de deuda cerca de los cupos disponibles o de la capacidad de pago, porque se pueden producir imprevistos, por ejemplo, de salud o de pérdida de trabajo, que causarán mucho estrés si no hay dinero para costearlos”, señaló Pablo González, doctor en Economía, a La Tercera.

“Es importante que el consumidor destine un porcentaje para las compras, pero que no se vaya a desesperar comprando de todo y regalando a todo el mundo, porque el futuro se ve complicado”, afirmó a La Tercera el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), Stefan Larenas.

Cotiza y compara precios: Un error clásico es no comparar los precios de los regalos y después darse cuenta de que el mismo estaba más barato en otra tienda. “Dada la gran cantidad de tiendas online y marketplaces, es posible encontrar el mismo producto a diferente precio, incluso en la misma tienda. Es por esto que es importante cotizar bien”, indicó Dagá.

"Scart" es un servicio gratuito que permiten comparar precios. Este también permite suscribirse para ser notificado cuando los productos que buscas están en su mejor precio.

Ten cuidado con la tarjeta de crédito: “La gente considera que la tarjeta de crédito es una prolongación de su salario”, declaró Stefan Larenas. “Si se va a comprar un regalo, por ejemplo un artículo electrónico, y se paga a doce cuotas, eso significará que al final se pagará más de lo que el regalo valía”.

Es importante tener en cuenta que al comprar que las tarjetas de crédito implican costos de administración, intereses y, eventualmente, un pago de mora por atraso. “Lo primero es tener una Navidad lo más austera posible”.

En lo posible, compra online: Comprar por Internet tiene como ventaja que permite vitrinear precios a bajo costo y así definir qué se va a comprar a cada persona con anterioridad.

Larenas aconseja considerar dos aspectos fundamentales al comprar de manera online: “Lo primero es que para cualquier compra online hay 10 días de retracto. Es decir, me puedo arrepentir de lo que compré, ya sea porque no era el producto que esperaba o simplemente porque no me gustó. Y por eso tengo derecho al arrepentimiento”.

El segundo aspecto es: “Si se compra pensando en Navidad, el producto no puede llegar en febrero”, ejemplifica. Y si eso ocurriera, “tengo el derecho a devolverlo y que me reversen el pago”, agrega. Por eso, remarca, es importante “comprar con anticipación”.