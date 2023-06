Se calentaron los ánimos en la previa del amistoso entre la selección chilena y la selección de República Dominicana por la fecha FIFA. El youtuber y streamer del país caribeño conocido como Will, quien dirige el programa Los Futbolitos, arremetió contra la Roja en su cuenta de Twitter y puso como locos a los seguidores chilenos.

El eterno hijo de Davo quiso provocar algo de tensión entre las escuadras nacionales y a través de su cuenta de Twitter aprovechó para ningunear a la Roja y burlarse del español chileno.

“Toca enseñarle a los chilenos cómo se mueve la pelotita. ¡Recuerda tener un traductor cerca si verás el partido en televisión chilena”, posteó en su cuenta oficial con 190 mil seguidores.

Esto causó la reacción inmediata de los hinchas chilenos, que se abalanzaron sobre el youtuber y le restregaron las dos Copas Américas del conjunto nacional en la cara. Un logro futbolístico que está muy lejos de las aspiraciones de la selección dominicana, que figura 151° en el ránking FIFA.

Las opiniones de Los Futbolitos suelen hacerse virales, y esta no es la primera vez que se refieren a Chile. Ya en su momento, los dominicanos quisieron entrar en el debate del club más grande del fútbol chileno, donde no dudaron en decir que Colo Colo era más que Universidad de Chile y Universidad Católica.

El encuentro de la Roja con República Dominicana

Esta noche se verá si las filosas palabras del amante de los debates de fútbol tienen algo de razón, o si se comerá uno de los cierre de bocas más sabrosos del mundo del internet. Recordar que la escuadra nacional viene de golear a Cuba por 3-0 en Concepción, y que hoy espera el retorno de sus históricos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Por su parte, Los Futbolitos avisaron que reaccionarán al partido en directo a través de Twitch y agregaron: “Después de Brasil, Italia y Nigeria en el Mundial sub 20, toca domar a otra selección que no habla español. Me voy con los mejores del caribe”.

El amistoso internacional entre Chile y República Dominicana se vivirá este viernes a las 20:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Donde los dirigidos por Eduardo Berizzo intentarán dejar la mejor impresión de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.