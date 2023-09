Toda la ilusión y fichas que los hinchas pusieron en Damián Pizarro parecen haber desaparecido. Este viernes el joven delantero de Colo Colo protagonizó una tremenda polémica tras terminar a los combos en un partido de barrio.

El hecho se conoció en la conferencia de prensa de Gustavo Quinteros, quien lo cortó y lo dejará fuera junto a Jordhy Thompson del Superclásico. Sin embargo, queda una parte importante a definir y esa es la selección chilena, a la que fue convocado.

Damián Pizarro queda colgando en la selección chilena

Damián Pizarro irrumpió en Colo Colo ante el mal momento de Leandro Benegas y Darío Lezcano, ganándose la camiseta de titular para no soltarla más. Su nivel ilusionó a los hinchas y se terminó metiendo en la nómina de Chile para el debut en eliminatorias.

Eduardo Berizzo convocó al atacante para que sea parte de los partidos ante Uruguay y Colombia, pero principalmente para los Juegos Sudamericanos. Ahí el artillero asomaba como la gran carta de gol, pero lo ocurrido en las últimas horas cambia todo.

A Gustavo Quinteros no le tembló la mano y pese a que será una baja sensible, lo dejó fuera del Superclásico con la U. El propio técnico recalcó que no sabe cuándo lo volverá a considerar, pero por ahora pierde su lugar en Colo Colo.

Esto también hará eco en Juan Pinto Durán, donde Eduardo Berizzo se prepara para recibir a los convocados para el debut en eliminatorias. Su continuidad en la lista tendrá que ser definida por el entrenador, por lo que las próximas horas serán claves.

Damián Pizarro espera para saber lo que pasará ahora después de meterse en un problema más que evitable. El delantero paga caro su inmadurez y se queda fuera de su primer Superclásico, en un duro golpe para Colo Colo.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

La selección chilena comenzará su aventura en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 con dos duros partidos. El debut será ante Uruguay el viernes 8 de septiembre a las 20:00 en Montevideo, para luego del día 12 recibir a Colombia desde las 21:30 horas en Santiago, en el estadio Monumental.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro ha jugado un total de 26 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias, con 1.888 minutos jugados.