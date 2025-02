La gran noticia del día en Chile fue que al fin salió la nacionalización de Fernando Zampedri, estando disponible para La Roja. Felipe Mora comentó la situación.

El Toro ha sido el máximo goleador del fútbol nacional en los últimos cinco años, por lo que hace rato era postulado para la selección. Sin embargo, el ídolo de Universidad Católica tenía que esperar los papeles que finalmente, ya están listos y es opción para Ricardo Gareca.

La visión de Mora sobre Zampedri

Siempre que surge la opción de un nacionalizado para La Roja, se genera cierto debate alrededor de su presencia. Felipe Mora salió al paso de esta situación y entregó su punto de vista sobre la posible nominación de Fernando Zampedri a la selección.

“Sí, vi la noticia. Estoy contento, creo que en Chile no nos sobra nada, Fernando es un gran delantero, y lo ha demostrado hace varios años en Chile”, explicó a Radio ADN el atacante de Portland Timbers.

Fernando Zampedri ya es chileno. Imagen: Photosport.

Mora estuvo presente en la última fecha doble de La Roja para las Eliminatorias, por lo que ahora también espera volver a ser considerado por Ricardo Gareca. Chile jugará ante Paraguay y Ecuador en marzo por el camino a la Copa del Mundo.

“Uno siempre quiere jugar, las oportunidades que he tenido en la selección han sido muy pocas. He ido en buenos momentos, y por ahí he jugado muy poco, pero me lo tomo con tranquilidad, sé que haciendo las cosas bien las oportunidades siempre están. Siempre que voy espero jugar, pero siendo sincero, la oportunidad siempre la espero”, indicó el atacante.

Fernando Zampedri es argentino de nacimiento, pero tras cumplir el tiempo necesario de vivir en Chile, obtuvo esta última nacionalidad. Gareca ahora tiene el poder de nominar o no al máximo goleador histórico de Universidad Católica. Mora por su parte, celebra a una nueva opción para La Roja.