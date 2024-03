Ricardo Gareca cuenta las horas para su debut en la Roja y por supuesto que Alexis Sánchez iniciará el ciclo como titular. Chile se medirá ante Albania en el estadio Ennio Tardini, enclavado en la ciudad de Parma, en Italia. Y el atacante del Inter de Milán forma parte de la oncena.

Aunque ya no es seguro que sea el portador de la jineta, como adelantó el Tigre hace algunas semanas. “El capitán lo desconozco. Seguramente veremos quién está en la cancha. Si está Alexis es muy factible que sea él por su historia y trayectoria en la selección”, aseguró Gareca el 8 de marzo.

Pero en la rueda de prensa que marcó la antesala del amistoso frente a la selección albanesa echó pie atrás a esa declaración. “Eso nunca lo dije, pareciera que tienen diferente lectura”, manifestó el exseleccionador de Perú. “Será capitán el más referente y que le toque estar dentro del campo de juego”, agregó el adiestrador argentino.

“Quizás me toque designarlo, pero no es algo preponderante para mí. Viendo a los jugadores en el campo de juego, por ahí hasta los jóvenes por respeto ni yo tampoco como entrenador me atrevería a designar”, apuntó el argentino, quien condujo a la Bicolor de vuelta al Mundial en Rusia 2018 después de 36 años de ausencia.

Las razones de Gareca para echar pie atrás con la capitanía para Alexis Sánchez

Ricardo Gareca tendrá a Alexis Sánchez en su primer equipo titular al mando de la selección chilena. Aunque lo más probable es que sea Claudio Bravo quien lleve el brazalete de capitán en el desafío ante Albania. Todo indica que el Tigre dejará la decisión en manos del plantel.

Les dio un respaldo para que los jugadores lo hagan. “Tienen recorrido en la selección. No me atrevería a opinar en este caso. Lo haría si no existieran estos referentes”, expresó el exentrenador de Talleres de Córdoba, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil, entre otros clubes.

“Es algo insertado en el grupo. Ellos mismos respetan a los jugadores con historia y yo no opino demasiado”, sentenció Gareca. Razón no le falta: si bien para la primera convocatoria que confeccionó eligió dejar fuera a referentes de la Generación Dorada, como Arturo Vidal y Gary Medel.

Pero volvió a contar con Bravo, quien estuvo sólo en uno de los partidos que dirigió Eduardo Berizzo. También citó a Mauricio Isla, quien hace dos años que no defiende la camiseta de Chile. Y a AS7, otro miembro indiscutible del plantel que llevó al Equipo de Todos al bicampeonato de América.

¿Cuándo son los amistosos de la Roja ante Albania y Francia?

Chile se medirá a Albania el viernes 22 de marzo en el estadio Ennio Tardini a contar de las 16:45 horas. Y cerrará la gira con un difícil duelo ante Francia el martes 26 del mismo mes desde las 17 horas. Ambos horarios son según el de Chile continental.

