Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de la selección chilena, la primera del Tigre al mando de La Roja, para los partidos amistosos contra Albania y Francia. A la cabeza de listado está Alexis Sánchez.

Entre las ausencias están Gary Medel y Arturo Vidal, el segundo en medio de los problemas físicos del King. Además, regresan Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas.

Con este escenario, Gareca fue consultado quién elegirá al portador de la jineta de capitán en los próximos duelos, y fue tajante al considerar a Alexis Sánchez por sobre cualquiera.

“El capitán, lo desconozco… Seguramente veremos quién está, y si está Alexis en la cancha es muy factible que sea Sánchez por su historia con la selección y trayectoria”, dijo el DT.

Capitanía y liderazgos

Así queda prácticamente definido que Alexis será el capitán de la selección chilena en la era Gareca, y aunque no lo dice de forma tácita, el delantero queda con la jineta por sobre Claudio Bravo, Gary Medel y Arturo Vidal de acá en adelante.

Sobre un posible cambio de timón en el liderazgo de La Roja, Gareca sostuvo también contentó punzante: “¿cambio de rumbo? Yo en ese análisis no vine a hacer ningún cambio de rumbo nada. Simplemente convoco”.

Agrega que “la lista habla y el análisis está. Yo vengo a ganar, me contrataron para eso, y para los momentos difíciles que vive esta selección, que hace dos períodos que no está en el Mundial, y para Chile es perjudicial eso. Chile Necesita volver a los primeros planos. Me contrataron para eso, para obtener resultados y llevar a Chile de la mejor manera”.

Ricardo Gareca sentencia que “si eso es cambio de rumbo… yo tengo la misión de ganar y con los futbolistas que uno cree conveniente para ganar. Ahora resolvimos esta nómina, no les sabría responder para la Copa América, ni tampoco para las eliminatorias. Yo ahora puedo hablar ahora de esta lista para los próximos dos partidos amistosos”.

¿Cuándo juega la selección chilena?

Ricardo Gareca debutará como DT de La Roja el viernes 22 contra Albania en Parma, para el martes 26 enfrentar a Francia en Marsella. Ambos duelos amistosos de fecha FIFA.