Vidal se viste de comentarista tras el 3-0 y manda mensaje a Gareca: “Si me llama, voy a ayudar como lo he hecho siempre”

El proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena comenzó de la mejor manera posible. El equipo de todos estuvo a la altura ante un clasificado a la Eurocopa 2024 como Albania y lo venció por un sólido 3-0 en Italia.

Uno que analizó de buena manera el rendimiento de la Roja fue Arturo Vidal, quien comentó la victoria sobre los albaneses en el marco de la inauguración de la Inter Academy en el Club Chicureo.

“Me alegro mucho que haya ganado la selección, y que haya ganado bien, con tres goles. Estoy feliz, que bueno que el inicio de este proceso empiece así”, afirmó Vidal en declaraciones recogidas por ADN Radio.

En ese sentido, el volante de Colo Colo se mostró contento por el regreso de Eduardo Vargas al equipo. “Feliz de que haya vuelto, siempre ha sido un jugador importante, es un goleador. A veces se pierde un poco del juego, pero teniéndolo arriba, sabes que en cualquier momento puede meter un gol. Eso es importante para el equipo”, declaró.

Siguiendo con su análisis, el King señaló que “me encantó mucho Osorio, lo veo más suelto. Bolados entró e hizo un gol, entrar con esa concentración en un partido dominado es muy difícil y él lo hizo, me gustó. La defensa se vio sólida. Lo importante es que están apareciendo jugadores y están aprovechando la oportunidad”.

“Va pasando el tiempo y aparecen nuevos jugadores”

A la hora de comentar su ausencia en este debut de Gareca, Vidal sostuvo que “si no estoy en la nómina, es porque estaba lesionado, por eso. Vamos a ver cómo se da la Copa América y cuáles serán los nominados, espero estar al 100%”.

“Si me llaman, voy a ayudar como lo he hecho siempre, y si no, apoyaré de afuera. Va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos jugadores y hay que darle oportunidad a los que estén mejor”, declaró.

De cara al futuro de la Roja, el King concluyó que “hay que ir con calma, los amistosos son diferentes a los partidos de Eliminatorias. Es difícil jugar en Sudamérica, el clima te afecta mucho. Es importante empezar así y que los jugadores vayan agarrando confianza, porque son muy duras las Eliminatorias”.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Francia?

Chile enfrentará a los subcampeones del mundo el próximo martes 26 de marzo a partir de las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

¿Qué canal transmite los este amistoso entre Chile y Francia?

Este amistoso del equipo de todos podrá ser visto de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

