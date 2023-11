Chile sale a cancha a partir de las 21:30 horas para jugar un partido clave ante Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La selección chilena está necesitada de puntos en esta fecha 5, por lo que ante los guaraníes será ganar o ganar en el Estadio Monumental.

De cara a este encuentro es que Eduardo Berizzo decidió depositar una vez más su confianza en Ben Brereton, quien será titular en el ataque a pesar de no atravesar un buen presente en el Villarreal de España.

Uno que analizó la titularidad de Ben fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio afirmó que “se nota que acá Ben Brereton tiene la confianza no sólo del entrenador, sino que también del resto de sus compañeros. Me gustaría que ese nivel fuese subiendo, siendo más participativo y mostrando más rebeldía”.

“Uno agarra a estos jugadores que tienen tan identificado lo de los sistemas, que por ahí se olvidan de lo que te lleva a ser jugador, que es la rebeldía y la irreverencia”, agregó.

En ese sentido, el Mago lanzó que “no digo que no tiene que hacerle caso al entrenador, porque eso es lo primero, pero si mostrar esa irreverencia propia del jugador, de decir ‘estoy cansando y no voy a seguir más al lateral, que se preocupe Suazo de eso’. Que se sienta importante atacando, no sólo defendiendo”.

Para cerrar, el ex volante declaró que “me hubiese encantado, porque lo demostró en los Panamericanos, ver a Aravena desde el arranque, pero acá hay un líder que cree que lo mejor para hoy es que juegue Ben”.

La formación de Chile ante Paraguay

Para este encuentro Eduardo Berizzo planea formar a Bryan Cortés en el arco; Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría y Erick Pulgar en la zona de contención; Alexis Sánchez en labores creativas; Víctor Dávila, Damián Pizarro y Ben Brereton en ofensiva.

Los nominados de la selección chilena para esta fecha doble ante Paraguay y Ecuador

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Gabriel Arias (Racing) y Fernando De Paul (Colo Colo).

Defensas: Guillermo Maripán (Monaco), Gary Medel (Vasco da Gama), Gabriel Suazo (Toulouse), Matías Zaldivia (U. de Chile), Matías Catalán (Talleres), Paulo Díaz (River Plate), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Felipe Loyola (Huachipato).

Volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Marcelino Núñez (Norwich), Alfred Canales (Magallanes), Rodrigo Echeverría (Huracán), Maximiliano Guerrero (La Serena), Felipe Méndez (CSKA de Moscú), Darío Osorio (Midtjylland), César Pérez (U. La Calera), Vicente Pizarro (Colo Colo).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter), Ben Brereton (Villarreal). Alexander Aravena (U. Católica), Víctor Dávila (CSKA de Moscú), Damián Pizarro (Colo Colo).

¿A qué hora juega Chile ante Paraguay?

La Roja se verá las caras ante Paraguay hoy jueves 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 5 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

