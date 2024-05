Caamaño y Pato Yáñez sostienen que Vidal y Medel ya no volvieron más a la selección chilena y lamentan que no se les hiciera un homenaje en la cancha.

Ricardo Gareca publicó la nómina de la selección chilena para el partido amistoso contra Paraguay, duelo que se disputará a días del inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024. En el listado del Tigre nuevamente no aparecen Arturo Vidal ni Gary Medel.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño manifestó que “sorprende que los dos estén fuera, en cuanto a nombre. En rendimiento uno podría discutir lo de Vidal por su trayectoria, no por presente ni injerencia en el juego de Colo Colo. Pero Gareca ya había dado señales en marzo y ahora ratifica”.

“Me parece que quizás por el hecho de jugar el amistoso contra Paraguay en Santiago, se les debería haber hecho un homenaje en la cancha. Haberlos citados y avisarles que era para homenajearlos”, agrega.

Caamaño sentencia que “si no, me parece que se cierra un ciclo trascendental en la historia de la selección chilena, sin la posibilidad de homenajear a Vidal y Medel en la cancha”.

“Fin de un ciclo”, “chao, olvídense”

En tanto, Patricio Yáñez se declaró “de acuerdo, independiente que el DT no cuente con ellos, y está en su derecho, yo hubiese llamado a Medel y pensé que Vidal iba a estar. Y si no los tenía considerados para Copa América, haber hablado con ellos y llamarlos como homenaje por ser la última vez que los nominaba a la selección”.

Vidal y Medel no volvieron a la selección chilena.

“Pero Gareca dice que esto es sólo para el amistoso contra Paraguay y ahí ya me deja alerta. Puede haber sorpresas. Pero yo al menos los llamaba a los dos pensando que era una instancia final para ellos, merecida por lo demás”, complementó.

Incluso, el ex delantero de La Roja sentenció que “y me escriben acá: no van a estar Vidal ni Medel para la Copa América. Ya chao, olvídense”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Paraguay?

El duelo de La Roja contra Paraguay está programado para el martes 11 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. Será el último partido de Chile antes de la Copa América 2024.