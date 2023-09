Bose advierte no repetir con Berizzo el error de sacar a Rueda: “Tenemos el ejemplo de la Eliminatoria pasada”

La selección chilena puso fin a las primeras dos fechas dobles de la Eliminatorias para el Mundial 2026. ¿El saldo? Una amarga derrota en la visita a Uruguay y un empate sin goles con gusto a poco recibiendo a Colombia.

El equipo de todos estuvo lejos de mostrar un rendimiento óptimo, aunque indudablemente se mejoró en algo ante los cafeteros si se compara con los ofrecido en Montevideo la semana pasada.

Uno que analizó lo que fue la igualdad en el Estadio Monumental fue Jean Beausejour, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio declaró que “quedé con el mar sabor de boca por cómo presentó el partido Chile. Con recursos los que tenemos actualmente, lo merecimos ganar. Uno sabía que no iba a ser un asedio de 45 minutos a Colombia, pero en los momentos donde canalizamos bien la energía, los tuvimos”.

“Cuando un equipo con los recursos que tiene Chile te genera dos o tres ocasiones claras de gol, y no puedes capitalizarlo con un tanto, en este nivel y con los recursos que tenemos, pesa mucho. Chile hizo todos los merecimientos para ganar, de acuerdo a lo que tiene y a la idea del técnico”, agregó.

Al ser consultado sobre la clara chance de gol que Alexis Sánchez se perdió en el primer tiempo, el bicampeón de América sostuvo que “normalmente Alexis de diez falla justo esa. Las otras, independiente de su momento, las mete igual”.

Para cerrar, Bose advirtió que “uno no quiere reducirlo a nombres propios, pero hoy no nos quedamos de si entraba tal jugador el partido cambiaba. Eso te habla de lo que tenemos. El diagnóstico en muchos de los medios va por el técnico, pero si uno le erra al diagnóstico, la solución no es la esperada. Tenemos el ejemplo de la eliminatoria pasada, cuando sacaron a Rueda”.

¿Cuándo juega la selección chilena la próxima fecha doble de Eliminatorias?

Las próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas será en octubre del 2023. Ahí la Roja enfrentará a Perú como local y Venezuela de visita, donde disputará seis puntos claves rumbo al Mundial de 2026.

¿Cuáles son los números de Eduardo Berizzo en la Roja?

Lamentablemente los números del argentino en la banca de Chile no son de los mejores. De trece partidos apenas ha ganado tres, empatando otros cinco y perdiendo cinco, dejando un tristísimo registro de 35,9% de rendimiento.