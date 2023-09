El empate de Chile ante Colombia, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, generó múltiples críticas hacia la actitud del técnico Eduardo Berizzo, siendo la más dura la realizada por el ex arquero Johnny Herrera.

Durante su comparecencia en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, al hoy analista no le gustó la propuesta del argentino en el Estadio Monumental, ocupando duros calificativos hacia el DT.

¿Qué dijo Johnny Herrera sobre Eduardo Berizzo?

“Con él me pasa lo mismo que con el profe (Mauricio) Pellegrino. Tiene jugadores para ir para adelante y no atreverse. Morir con dos líneas de cuatro… Chile da para más“, parte afirmando el ex capitán de la U.

En esa línea, Herrera se lanza contra el Toto al indicar que “el problema fue que los cambios de Chile fueron porque los jugadores lo pidieron. Con todo respeto, parecía técnico de liga o de barrio, parecía técnico de barrio. Se funde uno, entra el guatón por un lado y entra el otro guatón por el otro lado”.

Y no quedó allí, porque además apuntó contra Berizzo por la permanencia de Arturo Vidal en cancha hasta su lesión, al señalar que “si vamos a estar así todas las clasificatorias, va a jugar el que tenga más jineta. Estamos al horno. La responsabilidad de no haber querido ganar el partido es de Eduardo Berizzo“.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en Clasificatorias?

Los próximos dos duelos del Equipo de Todos en el proceso rumbo a la Copa del Mundo, serán en el mes de octubre, con rivales directos en la lucha por la clasificación.

El jueves 12 recibirá en el Estadio Monumental, en principio, a Perú; mientras que el martes 17 visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín.