La selección chilena tiene este viernes su esperado debut con Ricardo Gareca como nuevo entrenador. El argentino iniciará su proceso en el equipo de todos ante Albania en Parma, Italia, donde espera comenzar con el pie derecho este nuevo desafío.

Uno de los grandes retornos que marcó la primera nómina del Tigre para esta fecha FIFA es la de Eduardo Vargas. El delantero vuelve a la Roja después de un par de años de ausencia, buscando reencontrarse con su mejor versión tras varios meses sin el mejor de los rendimientos en Brasil.

Uno que se mostró en contra del regreso de Edu al equipo de todos fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura dejó en claro que el delantero hace rato que no tiene nivel de selección.

“Cuándo los técnicos llegan a la selección o tú tienes un equipo… ¿A quién pones? A los mejores, a los que tienen rendimiento. El momento de Vargas marca que tiene un periodo de dos años sin jugar”, afirmó.

En ese sentido, el ex delantero sostuvo que “diferentes técnicos no lo llamaron porque no jugaba. Venía Reinaldo Rueda y terminó en la banca, sin vestirse. No nos olvidemos que con todos estos cabros buenos de la Generación Dorada no hemos ido a los últimos dos mundiales. Tenemos la memoria frágil”.

“Ahora resulta que con Vargas estuvieron todos los técnicos mal por no haberlo llamado. Él no estuvo en la Selección porque no tenía nivel, ni rendimiento de Selección. Fue goleador, es un histórico, en la U la rompió en la Copa Sudamericana, tremendo jugador. Pero si es por eso, llamemos al Chupete Suazo, que marcó tres goles el otro día. Llamamos al Chino Caszely, si es por historia o a Elías Figueroa para afirmar la defensa”, concluyó.

Cabe recordar que Vargas no juega un partido en la Roja desde el 24 de marzo de 2022 en el 0-4 ante Brasil en el Estadio Maracaná por las Eliminatorias a Qatar 2022. Para su úlitmo gol en el equipo de todos hay retroceder al 21 de junio de 2021, cuando anotó en el 1-1 ante Uruguay por la Copa América 2021.

¿Cuándo son los amistosos de la selección chilena ?

Viernes 22 de marzo

16:45: Chile vs Albania – Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

Martes 26 de marzo

17:00: Chile vs Francia – Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

¿Qué canal transmite los amistosos de Chile ante Albania y Francia?

Estos partidos podrán ser vistos de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

