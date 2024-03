Nicolás Peric discrepa con Gareca: "Yo no lo hubiese citado a Eduardo Vargas, ni ha jugado"

La selección chilena trabaja a contingente completo en Parma, a espera del duelo amistoso contra Albania. Será el debut de Ricardo Gareca como DT de La Roja con una nómina que ha traído regresos, polémica, bajas y llamados de emergencia.

Uno que vuelve a La Roja después de años es Eduardo Vargas. El delantero, que no pasa un buen presente en Atlético Mineiro, regresa a la selección con la misión de repetir una característica de su carrera: buenas presentaciones con el representativo nacional más allá de su presente en clubes.

Sin embargo, en ESPN FShow Chile, Nicolás Peric se mostró contrato a la determinación de Gareca. El Loco reveló que él no habría convocado a Turboman.

“Yo no lo hubiese citado a Eduardo, si no ha jugado. Las primeras declaraciones de Gareca en la selección chilena hablaban de los momentos, el presente. Y después vino gusto personal… Cuando viene gusto personal, queda todo fuera. Está bien”, dijo el Loco.

No llamaba a Vargas, pero ya está

De todas formas, el ex arquero agrega que “puede que no juegue Vargas, o puede que no convierta. Pero si es por ejemplo un tipo que logra alargar el equipo y hacer jugar a los extremos… ¿me entienden?”.

“No sólo hay que hacer un análisis respecto al gol, sino a qué pretende Gareca y si Eduardo es capaz de cumplir lo que el técnico le pide. Veamos con qué nos quedamos tras esta gira y qué ganamos”, sentencia Peric.

A consignar, La Roja lamentó las bajas de Javier Altamirano, Diego Valdés, Erick Pulgar, Carlos Palacios y Guillermo Maripán. Llamados de emergencia se sumaron Ben Brereton, Esteban Pavez, Alexander Aravena, Lucas Assadi y Francisco Sierralta.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

¿Habrías llamado a Eduardo Vargas a la selección chilena? ¿Habrías llamado a Eduardo Vargas a la selección chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega la selección chilena contra Albania y Francia?

La Roja enfrentará a Albania este viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas, en el estadio Ennio Tardini de Parma. El martes 26 se verá las caras contra Francia (17:00 horas) en el Vélodrome del Olympique de Marsella.