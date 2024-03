El llamado a Eduardo Vargas fue una de las sorpresas de la primera nómina de Ricardo Gareca, quien ya entrena a la Roja para los desafíos frente a Albania y Francia. Turboman no vive su mejor presente en Atlético Mineiro, pero el Tigre igualmente lo convocó para que volviera a la selección chilena.

Y mientras Edu asoma como titular en el primero de los amistosos de la fecha FIFA de marzo, el medio debate sobre si su convocatoria es pertinente o no. Diego Rivarola, por ejemplo, defendió el llamado al segundo goleador histórico de la Roja y aseguró que Eduardo Berizzo se equivocó en no considerarlo.

“Claramente en el pasado no lo llamaron porque no los convencía o no estaba en el mejor momento. Pero en el momento se fueron buscando variantes que hace dos años no se encuentran. Por lo tanto, estaban equivocados en no llevarlo. Estaban equivocados”, dijo en ESPN.

Cuando anunció su convocatoria, Gareca justificó su llamado al delantero del Atlético Mineiro. “Me gusta y lo quiero ver, entiendo las estadísticas, pero queremos verlo para saber en qué estado se encuentra”, dijo el Tigre a los medios de comunicación.

“A mí me interesa ver cómo está y que lo vea la gente. Sabemos que está sano y que por distintas razones no es tenido en cuenta, queremos verlo en el día y día, y si se da la opción de jugar, ver en qué condiciones está”, argumentó.

Ahora, en su primer partido, el DT lo considera como titular. Ante Albania, Gareca planea formar con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría y Víctor Dávila; Darío Osorio, Alexis Sánchez Marcelino Núñez; Eduardo Vargas.

