La victoria de Universidad de Chile por 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico jugado en el estadio Monumental sigue dando que hablar, con las declaraciones de Arturo Vidal que han encendido el ambiente.

Luego de que el volante de los albos tildó de que los azules habían sido “ratones” para jugar el domingo, las redes sociales explotaron, donde incluso ex referentes de la U han respondido al King.

Por lo mismo, el tema ha estado en la pauta en los diferentes medios de comunicación, pero encontró la molesta en Diego Rivarola quien golpeó la mesa para exigir que se hable de la U.

Así pasó en ESPN Chile, donde el ídolo de los azules en los Superclásicos aseguró que era un error seguir dando pantalla a Vidal, dejando de lado los motivos por los que los bullangueros se quedaron con el triunfo en el Monumental, luego de 23 años.

Los dardos de Rivarola

El delantero de Universidad de Chile fue protagonista de la que, hasta el domingo, era la última victoria azul en el estadio Monumental, por lo mismo, luego de la hazaña vivida, pide más minutos para la celebración que las palabras de Vidal.

“Para mí no tiene ni sentido hablar del tema. Ese es un juego que para mí ya no corre, prefiero hablar de cómo ganó la U, de lo bien que lo hizo, lo que le faltó o qué le faltó a Colo Colo, pero esta situación es intrascendente. No me interesa hablar, prefiero hablar de que la U ganó en el Monumental, entendiendo la contingencia, que para algunos es Vidal”, comenzó explicando.

Fue el momento en que Francisco Sagredo, conductor del espacio, le preguntó acerca de la pauta de contenidos, que estaba fiel a lo que se había preguntado en la conferencia de prensa de Israel Poblete en el CDA.

“Obvio que es contingente, pero por la pregunta de los periodistas. Entiendo y creo que como canal deportivo debiésemos enfocarnos más en la cancha que en este tipo de declaraciones; No digo que es un error, cada uno lo toma como quiere, lo digo como lo siento”, precisó.

Si bien las declaraciones fueron subiendo de tono, Rivarola quiso dejar en claro que se le está dando más pantalla a Vidal alegando que a un hecho histórico para la U.

“Creo que hasta ahora no hemos hablado nada de la U, muy poco. Es lo que siento ante esta pregunta. Me es intrascendente lo que dijo Vidal, si hubiese sido jugador habría respondido, pero después en la cancha tienes que demostrar. Es más importante hablar de cómo ganó la U después de tantos años en el Monumental”, cerró.

