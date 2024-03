Arturo Vidal no está tranquilo, se expone más de la cuenta y habla hasta por los codos. Si inventaran más redes sociales ahí estaría el King, intentando explicar la derrota de Colo Colo a manos de Universidad de Chile en el Superclásico.

El volante albo primero usó su cuenta de Instagram para hablar del partido y luego se volcó a Twitch, donde respondió las preguntas de su chat y las emprendió con los fanáticos azules que lo molestaron.

Además, Vidal se dio el tiempo de aclarar que no tiene mayores problemas físicos en la rodilla, indicando que la lesión que sufrió tras el partido con Godoy Cruz por la Copa Libertadores fue muscular.

“Ya estoy mejor de la pierna, no es la rodilla, era muscular, el partido de ayer (domingo) fue un ensayo para el miércoles. Agradecer a los colocolinos, apoyaron hasta el final, cantaron con más fuerza cuando terminó el partido. Esos son garreros de verdad. Este año vamos por todo, promesa que vamos a celebrar al final del año, levantando el título”, sostuvo el King.

En picada contra la U

Luego, en su tono característico, el ex FC Barcelona felicitó a medias a la U, porque dijo que el planteamiento que practicaron en la cancha del Monumental fue más bien defensivo.

“Bien la U, los felicito por el triunfo, no digo nada de eso. Solo dije que veremos quién levanta la copa a fin de año, eso es lo importante. Hay que felicitarla aunque jugaron como equipo chico, ratón, ratón, pero ganaron los tres puntos y listo, se acabó. Nosotros tenemos un partido más importante que la chucha ahora, para estar con los mejores de Sudamérica, ahí debe estar Colo Colo”, expresó.

Para finalizar, repitió el mismo discurso que viene dando desde su presentación en Colo Colo y prometió que a fin de año van a salir campeones.

“No quiero sonar soberbio. Pero si nos concentramos y jugamos como el segundo tiempo, le vamos a ganar a todos en el Campeonato. Hay tiempo para recuperarnos. Y tenemos que apuntar a la Libertadores. Es difícil pelear todos los torneos. Voy a tener que agrandar al casa para poner un par de copas más. Un partido no me cambia nada, he perdido mil veces, pero he ganado muchas más”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.