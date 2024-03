Gustavo Quinteros sumó un importante triunfo con Vélez. En la fecha 10 el cuadro del Fortín logró superar por 2-1 a Banfield y se mete en la pelea por pasar a la siguiente fase de la Copa de la Liga Argentina.

Pero el resultado ante el equipo de Julio Falcioni pasó a segundo plano por la particular declaración del estratega sobre los cuatro jugadores investigados por abuso sexual.

“Es importante que el grupo esté fuerte cuando se cometen errores. Me enfoque mucho en la parte deportiva para que esto que pasó no perjudique y creo que el equipo vino convencido de que podía ganar el partido. Por momentos jugamos bien y por momentos el rival nos metió atrás”, lanzó de entrada el ex Colo Colo.

Hasta el momento la periodista que fue víctima de la agresión, denunció a Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio. Los que ya fueron separados del plantel.

El cambio con Jordhy Thompson

Pero Quinteros a su vez indicó que cambió totalmente su postura a lo que fue el caso de Jordhy Thompson. En un principio confesó que apoyarían al jugador y hasta culpó a la relación tóxica que llevaba con la joven denunciante.

Por lo mismo, el estratega argentino nacionalizado boliviano decidió cambiar el chip y ahora se alejó del problema para solo mirar lo que ocurre dentro de la cancha.

“Yo me enfoqué mucho en la parte deportiva. Hemos separado lo que ocurrió lamentablemente para que no perjudique al grupo. Lo deportivo no debe verse afectado por estos temas”, sentenció.

Grave denuncia contra jugadores de Vélez

El caso contra los cuatro jugadores de Vélez estalló en el inicio de marzo tras la visita del elenco de Quinteros a Atlético Tucumán.

Según indicó la denunciante, fue contactada por el portero Sosa y acudió al hotel donde estaba el equipo. Al subir a la pieza del jugador se vio sorprendida con que estaba acompañado por los otros tres futbolistas.

“Fue un acto sin consentimiento, se atacó la libertad y la voluntad de la víctima, es un hecho horroroso. Ella comenzó a sentirse mal, se acostó y en instantes que ella tiene de lucidez, por momentos, recuerda sacarlos a los jugadores y decirles por qué le hacían eso”, expresó la abogada Patricia Neme, quien lleva la causa. Además se explicó que como mínimo se pedirán 20 años de prisión para los involucrados.