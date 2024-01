La selección chilena sub 23 fracasó en su intento de clasificar a París 2024 en este Preolímpico de Venezuela. El caer goleados por 5-0 ante Argentina, además de ser un mazazo, nos dejó sin chances matemáticas de avanzar al cuadrangular final.

Obviamente que el medio está apuntando con el dedo a Nicolás Córdova en esta pasada. El DT no pudo sacarle el mejor rendimiento a sus jugadores, despidiéndose de manera prematura de este torneo juvenil.

Pese al mal juego de sus dirigidos, el chileno se escudó en el estado de la cancha para justificar la dura caída ante los albiceleste, declarando en conferencia de prensa que “todos nos hemos quejado. El que trata de jugar un poco no tiene la chanc. Hemos tenido absolutamente que cambiar nuestra forma de jugar, porque la cancha no te permite. No tiene que ver con el resultado de hoy”.

“Estamos en un torneo Sub 23 donde hay jugadores adultos que valen 30 millones de dólares y no están las condiciones de ningún terreno de juego, lo siento por la organización, pero es la realidad”, agregó el DT de la Roja.

En ese sentido, Córdova también apuntó al presente físico de su plantel, afirmando que “creo que hay un montón de cosas que hay que mejorar, sobre todo el tema físico. Creo que nos pesó mucho el desgaste contra Uruguay. Lamentablemente, a este nivel nosotros no estamos acostumbrados a jugar partidos de tan alta intensidad y jugar cada tres días. Es un tema país y no de esta Selección”.

“Tenemos que levantar los estándares físicos, porque sólo nos alcanza para competir dos o tres partidos y no nos da más. En ese sentido, nos pesó esto. Argentina físicamente nos pasó por arriba”, añadió.

Para cerrar, evitó referirse a la labor del árbitro venezolano Alexis Herrera, concluyendo que “si digo lo que pienso me pueden sancionar, así que no hablaré del arbitraje. Le pido disculpas por la respuesta, pero es mejor que no hable”.

¿Cuándo es el último partido de la selección chilena Sub 23 en Venezuela?

Ya sin opciones de llegar al cuadrangular final, el equipo de Nicolás Córdova deberá cumplir con el calendario y disputar la última fecha del Grupo B. Su encuentro será ante Paraguay, en Caracas, este sábado 3 de febrero desde las 20:00 horas.

