Hernán Godoy, el Clavito, respaldó el trabajo de Nicolás Córdova y la selección chilena sub 23 tras caer por goleada 5-0 frente a Argentina en la penúltima fecha del Grupo B del Torneo Preolímpico de Venezuela. La Roja quedó sin opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el DT sostuvo que “estos son procesos, tenemos que mirarlo así. Nico Córdova me mandó un WhatsApp en el cual me felicitaba porque yo siempre he apoyado a la selección y los técnicos chilenos”.

Agrega que “yo le mandé otro WhatsApp, le dije que se tienen que fortalecer ante la derrota con Argentina, que nos deja eliminados. Tiene que fortalecer su posición de trabajo con la selección, y sobre los jugadores es una evolución, una evaluación: los que tiene que estar y los que no”.

“Por lo tanto, es un trabajo a largo plazo del que a el futuro Ricardo Gareca verá los que le sirven y los que no. Lo mismo que hará Bielsa en Uruguay. Estos son procesos que en Chile y en Sudamérica son interrumpidos”, complementó.

Los procesos y elogios a Vicente Reyes

Sobre ese tema, el Clavo expone que “a un chico de 15-16 años lo compran desde México, desde Europa. Entonces el chico no sabe leer ni escribir, menos sabe otro idioma y no tiene ni cuarto medio, y se está yendo al extranjero en una danza de millones de dólares”.

“Este es un proceso donde los únicos que ganan son los representantes. El jugador gana, lógico, la familia en los barrios bajos, pero resulta que ese chico no está preparado para ir al extranjero. Esto es un proceso muy interrumpido y loco. ¿Y cuál es la estrategia para levantar el fútbol chileno? Repatriar jugadores que llevan 15 años fuera del país. Tenemos un torneo malo”, añadió.

Por último destacó el trabajo de Vicente Reyes pese a la expresiva derrota: “el arquero se pasó, atajó como seis que eran más goles. También me gustó el planteamiento, se buscó con seis o siete jugadores en las jugadas ofensivas. No concretaron, pero se arregla con trabajo”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.