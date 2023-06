La selección chilena mostró un gran nivel ante su similar de República Dominicana, aprovechando todas las licencias que entregó el cuadro centroamericano para propinarle una importante goleada de 5-0 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El triunfo envalentona bastante a los hinchas y al medio en general, sobre todo pensando en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 pactado para septiembre de este año.

Jaime Vera, Jorge Aravena, César Vaccia, Hugo González, Raúl Toro y Jorge Garcés contestaron el llamado de RedGol para analizar lo que fue el desempeño del equipo de todos, donde alabaron varios rendimientos individuales y el funcionamiento de los dirigidos por Eduardo Berrizo.

“Es importante que los jóvenes tengan el respaldo de los más experimentados. Que a Barticciotto le hayan dejado la oportunidad de patear el penal es algo que le hace bien a los más chicos, porque ellos tienen que crecer al lado de los más consagrados. Ellos lo están haciendo bien y se puede vislumbrar un buen futuro con estos jugadores jóvenes. Este es el camino que se debe hacer”, afirmó Vera.

Por su parte Aravena declaró que “lo que me ha gustado de estos dos partidos es la seriedad con la que se lo han tomado los jugadores. De repente con rivales así te puedes relajar, pero el equipo ha jugado bien, con buenas combinaciones y se ha creado opciones de gol. La seriedad es lo que más rescato”.

“Berizzo entiende que tiene que buscar un modelo de juego, independiente de los jugadores. Ver cómo atacamos, cómo defendemos y cómo se hacen las transiciones. A lo mejor no es un rival muy fuerte, pero ya se ve una idea con la presión alta y los ataques rápidos (…) No es para volverse loco, porque son equipos con muy bajo ranking, pero siempre es bueno ganar. El modelo está clarito. El equipo juega buen y está ganando, que es lo importante”, destacó Vaccia.

En tanto Hugo González tuvo buenas palabras para el desempeño de Arturo Vidal, declarando que “tapó bocas. Todos los que hablan de que Arturo Vidal no tiene que jugar, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia, que sigue marcando diferencias, al igual que Alexis Sánchez. Tienen que jugar siempre”.

Raúl Toro se mostró feliz con los goles al declarar que “no hubo puntos bajos, porque todos cooperaron. Lo que más me gustó fue el desplante de los jugadores, porque no es fácil ponerse la camiseta de la selección. Hacer cuatro goles en un tiempo siempre es bueno. Hace tiempo que no teníamos esa alegría de gritar tantos goles”.

“Lo que va buscando Berizzo es el recambio, viendo chicos jóvenes que están empezando y estudiando quienes de ellos pueden consolidarse en la selección”, agregó el Peineta Garcés.

Diego Valdés, la figura de la Roja

A la hora de analizar los rendimientos individuales, el Pillo Vera afirmó que “Brereton es goleador y tiene buena ubicación en el área. Siempre está recibiendo con posibilidad de gol. Valdés viene jugando bien y necesita la confianza, porque en México marca diferencia. Juan Delgado también hizo un buen partido”.

“Bruno Barticciotto es un excelente jugador de fútbol. Desde lo que vi por primera vez en el fútbol formativo de Quilín que lo encuentro un jugador muy interesante. Lo está demostrando con buenas temporadas en Palestino y ahora”, señaló Aravena, pero luego agregar que “creo que este, como expresión de fútbol, ha sido el mejor partido de Valdés. Pidió la pelota y habilitó a sus compañeros. Es el Diego Valdés que todos queremos ver”.

“Barticciotto tiene un potencial importante. Tiene un muy buen futuro y estos partidos son buenos para darle confianza pensando en lo que viene más adelante, donde habrá partidos más complejos con rivales muy diferentes. Catalán es un jugador fuerte que marca diferencia en los duelos. Es difícil pasar por su lado”, señaló Vaccia.

Raúl Toro por su parte alabó a Ben Brereton, declarando que “es un jugador Clase A, si por algo lo quieren en la Primera División de España. Me ha gustado mucho Chile, lo que mostró el equipo”.

“El equipo hizo un partido correcto, con Ben siendo goleador y marcando diferencias con su potencia, Barticciotto con licencias para desarrollar su juego y con Valdés ratificando lo que está haciendo en México”, concluyó Jaime Garcés.