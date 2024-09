El histórico periodista no está de acuerdo con que el delantero de Atlético Mineiro sea el único 9 en la lista de Ricardo Gareca.

Pedro Carcuro se lanza con todo contra Eduardo Vargas: "No reúne los requisitos"

La selección chilena se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que le queda muy poco margen de error.

La Roja ni con Ricardo Gareca levantó el nivel en el proceso mundialista y viene de dos resultados catastróficos, porque cayó ante Argentina en Buenos Aires y ante Bolivia en Santiago.

El Tigre ya dio a conocer la lista de citados para los partidos venideros ante Brasil y Colombia, donde el nombre de Eduardo Vargas sigue apareciendo, pese a la lluvia de críticas en su contra.

Pedro Carcuro cuestiona el llamado de Eduardo Vargas a la Roja

Uno de los que alzó la voz tras el listado del Tigre Gareca fue el histórico periodista Pedro Carcuro, quien mediante un podcast de TVN criticó que Turboman sea el único 9 en la convocatoria.

“Crisis de gol en La Roja y se habla de Fernando Zampedri, quien no está habilitado todavía para estar en la Selección Chilena”, dijo en primera instancia el relator no que gritaba gol.

Eduardo Vargas le anotó un polémico gol a Bolivia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No se me ocurre algún otro, aunque me parece que Eduardo Vargas no reúne los requisitos como para ser el atacante central de La Roja en este momento”, agregó el hombre que se puso de pie con Italia en el Mundial de 1982.

Para rematar su idea sobre el 9 de la selección chilena indicó que “encontrar al hombre idóneo, en este momento, la tarea es difícil para Ricardo Gareca y para cualquiera”.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

El próximo partido de la selección chilena será el jueves 10 de octubre, cuando a partir de las 21:00 horas reciba a Brasil en el estadio Nacional por las Eliminatorias Sudamericanas.