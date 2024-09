Sigue la polémica tras la nómina de Ricardo Gareca a la Selección Chilena, donde el DT admitió que hubo nombres que no quisieron ir a la Roja tras su llamado. Y fue el Pato Yáñez quien echó al agua al jugador y contó detalles de lo sucedido.

Fue en el programa Círculo central, donde el referente de Colo Colo y también comentarista deportivo analizó el panorama del seleccionado nacional, además de pegarle fuerte a los nombres que se restaron del proceso.

Reforzando su crítica, Yáñez dijo que “en mi época era muy distinta porque dependiamos de los clubes, no habia fecha Fifa, tuve muchos viajes donde yo me compraba mi boleto en España, no sé si me los pagaron o reembolsaron”.

Pato Yáñez dio el nombre de la polémica

Ante la pregunta de si es cierto que Charles Aránguiz no le contestó el llamado a Ricardo Gareca, al Pato Yáñez no le tembló el pulso y dijo que “quiero ratificar y confirmar”.

Charles Aránguiz / Imago.

“Entiendo que es uno de los nombres (Aránguiz) que no le respondió a Gareca. Desconozco cuáles son los terminos, tiene que haber hablado con algún jugador, tiene que haber hablado con (Gabriel) Arias“, dijo, apuntando a otro nombre que quedó fuera de la nómina.

En cuanto a Charles, Yáñez criticó diciendo que que “me parece que un jugador de esa envergadura le diga que no a la Selección, que por algún problema interno diga que no, me parece raro y extraño”.