El periodista explotó por el nivel mostrado por tres de los cuatro convocados a la Roja en el Bulla. Remarcó que no están capacitados para ir a las Eliminatorias Sudamericanas.

Universidad de Chile sufrió un duro revés y, después de meses liderando con tranquilidad, complicó sus opciones al título. El Romántico Viajero cayó goleado por 3 a 0 ante Deportes Iquique y le dejó en bandeja el liderato a Colo Colo si es que gana todos sus partidos pendientes.

La situación sacude al elenco estudiantil justo a días de que Ricardo Gareca por fin los considerara en su proceso. Cuatro jugadores del Bulla fueron convocados a la selección chilena, pero tres de ellos dejaron muchas dudas ante los Dragones Celestes. Unas que Cristián Caamaño no perdonó.

El periodista fue parte de la transmisión radial del partido de Universidad de Chile ante Deportes Iquique y, tras el 3 a 0, lanzó una dura crítica contra los seleccionados nacionales. De hecho, les remarcó que hoy no están capacitados para jugar en algo tan importante como las Eliminatorias Sudamericanas.

La brutal crítica de Cristián Caamaño a la U y sus convocados a Chile

La U jugó uno de sus peores partidos en el año y lo hizo en un momento donde se juegan mucho. El Romántico Viajero cedió terreno en la cima y ahora ruega para que Colo Colo no los supere después de un duelo para el olvido de su defensa.

La defensa de la U, donde tres jugadores fueron convocados a Chile, no vio una ante Deportes Iquique y se ganó una feroz crítica de Cristián Caamaño. Foto: Photosport.

Justamente ahí hubo tres de los cuatro jugadores citados por Ricardo Gareca. Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Marcelo Morales fueron titulares contra Deportes Iquique, dejando una actuación que dejó furia a Cristián Caamaño.

En la transmisión de Deportes en Agricultura el periodista fue consultado por si al trio le afectó el llamado de Ricardo Gareca a la Roja y respondió con todo. “Independiente de si son jugadores normales, en otro momento de la selección chilena ninguno estaría jugando“.

“Esta crisis que vive la Roja le abre las puertas a cualquier futbolista. En este caso a jugadores como Morales, como Hormazábal, como Zaldivia que no tendrían posibilidad de estar en unas clasificatorias“, añadió con evidente molestia.

Pero las cosas no se detuvieron ahí, ya que el periodista insistió con sus dardos asegurando que ninguno está capacitado para participar en algo tan importante. “Todavía no juegan un torneo internacional con la U y van a pensar en jugar un partido de clasificatorias. Pero bueno, así está el fútbol chileno. No es su culpa tener el rótulo de seleccionados hoy”, sentenció.

Lo cierto es que los tres jugadores apuntados por el periodista tendrán que presentarse en Juan Pinto Durán la próxima semana para iniciar las prácticas. Ricardo Gareca optó por darle un giro a su proceso y todo indica de que tendrán oportunidades, especialmente por la lista de bajas que hay en el fondo para el duelo con Brasil.

Universidad de Chile sufre los golpes de una derrota que puede costar el título del Campeonato Nacional. El Romántico Viajero espera que Colo Colo se caiga por la gran cantidad de partidos que tiene por delante y así seguir soñando con ser campeones al final de la temporada.

¿Estás de acuerdo con la crítica de Cristián Caamaño a los jugadores de la U? ¿Estás de acuerdo con la crítica de Cristián Caamaño a los jugadores de la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile buscará recuperar terreno en el Campeonato Nacional este fin de semana en un duelo clave. El sábado 5 de octubre desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Unión La Calera.

¿Cuándo juega Chile?

Los seleccionados de la U buscarán ayudar a Chile en su vuelta a las Eliminatorias Sudamericanas. El jueves 10 de octubre a partir de las 20:00 horas la Roja recibe a Brasil en el Estadio Nacional.