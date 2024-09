Gran caída de Universidad de Chile en su visita al Tierra de Campeones. El cuadro laico terminó siendo aplastado por el local, Deportes Iquique, y ahora n depende de sí mismo para ser el líder futuro.

Si Colo Colo gana sus tres partidos pendientes, la U se verá desplazada de la cima del torneo. por el momento, lo que separa a ambas escuadras son siete puntos.

Más allá de la futurología, lo importante es saber lo que piensan quienes estuvieron en la terrible derrota azul. Marcelo Díaz fue capitán del Romántico Viajero y se acercó a dar su opinión sobre la caída.

“Perdimos, pero nos vamos con la frente en alto”, fue lo primero que dijo Carepato, quien cree que hay que seguir preparándose “para las cuatro finales que quedan”.

Marcelo Díaz habla de la derrota de la U de Chile

¿Será el comienzo de la debacle azul? Hay señales de que podemos estar ante un cierre emocionante del Campeonato Nacional. Pese a ello, los azules siguen aferrándose a la esperanza de ser campeón.

“Me he caído mil veces y me he puesto de pie dos mil veces. Esta no será la excepción”, señaló Marcelo Díaz, quien asegura que ese mismo mensaje es transmitido por Gustavo Álvarez.

“Esperemos que sea un punto de inflexión que sirva perder para volver a tomar un impulso gigantesco para el final del torneo, que es muy difícil”, añadió Carepato, confiado en lo que suceda.

Por último, el capitán azul se refirió a la expulsión de Lea Fernández. Si fue roja directa, es claramente una suspensión. Nos tendemos que rearmar. Tendremos que buscar variantes. El profe tomará las mejores decisiones y, así, enfrentaremos a La Calera de la mejor forma posible”, cerró Marcelo Díaz.