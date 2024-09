Universidad de Chile fue al Tierra de Campeones con la misión de volver a ganar y mantenerse fuerte en el Campeonato Nacional, pero Deportes Iquique amargó sus planes en la fecha 26. Los azules sufrieron la peor derrota del año y cayeron por 3-0 contra los Dragones Celestes.

La expulsión temprana de Leandro Fernández, quien abandonó la cancha a los 30′ por una fea falta, condicionó al Romántico Viajero, que más tarde vio goles de Agustín Nadruz (42′), Joaquín Moya (56′) y César González (78′). Fue un 3-0 que no pudo revertir Gustavo Álvarez.

Tras el partido, la amargura fue notoria en las caras de los jugadores de la U. de Chile, que no perdían desde el pasado 28 de julio contra Audax Italiano en el torneo. Y que saben que, en la tabla de posiciones, no se puede ceder terreno ante el escenario de los tres partidos pendientes que tiene Colo Colo.

Es por eso que su técnico actuó de emergencia y los reunió a todos en la cancha para darles palabras de aliento. Es una imagen que no se había visto antes. “Es algo que no había pasado en todo el campeonato, Gustavo Álvarez reúne al medio de la cancha a sus dirigidos”, marcaron en TNT Sports.

La charla de Gustavo Álvarez para levantar a U. de Chile

Fue inédito, pero un gesto que apreciaron los jugadores de U. de Chile. En zona mixta, Marcelo Díaz se refirió a eso. “Está perfecto, en lo personal me he caído mil veces y me he puesto de pie dos mil veces y no será excepción. El profe nos dice lo mismo, que ha sido bastante bueno”, dijo el capitán.

“Esperemos que sea un punto de inflexión, que sirva perder para volver a tomar un impulso gigantesco para el final del torneo, que es muy difícil”, agregó el mediocampista.