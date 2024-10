Edu Vargas toma determinante decisión en su Instagram tras el palo que le mandó a Palacios

Carlos Palacios está en el centro de la polémica tras optar por borrarse de la selección chilena. La Joya, argumentando motivos personales, decidió dejar a la Roja a días de jugar ante Colombia y tras la dura derrota con Brasil que nos dejó colistas en las Eliminatorias.

Además, esta postura del atacante se produce justo cuando Colo Colo está disputando partidos claves en la lucha por el título. Algunos, derechamente, aseguran que Palacios abandonó el barco en el peor momento posible.

Obviamente que las críticas por esta decisión no se dejaron esperar, tanto directa como indirectamente. Sin ir más lejos, uno de los primeros en reaccionar fue Eduardo Vargas, quien publicó en su Instagram un mensaje que no daba pie a dos lecturas.

“Siempre es un orgullo querer vestir la camiseta de tu país. Independiente de los resultados, nunca me bajaré de este barco”, escribió el delantero casi inmediatamente después que se oficializará la partida de Palacios.

Pues bien, tras este polémico mensaje Edu tomó una dura determinación en su Instagram, ya que decidió configurarlo a privado para evitar que la gente que no lo sigue no pueda ver sus publicaciones.

Así está el Instagram de Edu Vargas

Eduardo Vargas decidió poner en privado su Instagram tras su mensaje en la selección chilena. | Foto: Captura.

El primero hablar de manera oficial en la Roja tras la partida de Palacios fue Guillermo Maripán, quien en conferencia de prensa afirmó que “nos notificaron hoy por la mañana que Carlos había solicitado ser liberado por problemas personales. No sabemos realmente lo que pasa, pero estamos acá adentro y vamos a seguir luchando”.

“Carlos tendrá sus motivos, los respetamos y ya está. Vamos a enfocarnos en el partido con Colombia”, concluyó el defensor.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo duelo de Chile será ante Colombia este martes 15 de octubre a partir de las 17:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La Roja de Ricardo Gareca está obligada a ganar para salir del último lugar de estas Eliminatorias.