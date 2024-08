El Cóndor conversó con RedGol y se refirió a los duros dichos del ex meta de la U, cuando lo comparó con Claudio Bravo.

Roberto Rojas le responde con todo a Johnny Herrera tras feo ninguneo: "No estoy ni ahí"

La gran noticia de la semana en el ámbito deportivo la dio Claudio Bravo, porque el ahora ex arquero de la selección chilena dio a conocer que se retira del fútbol profesional.

El capitán de la Generación Dorada de la Roja colgó los guantes y tras ello vinieron los análisis, y uno de los más fuertes lo hizo Johnny Herrera, quien aseguró que el formado en Colo Colo era mucho mejor que Roberto Cóndor Rojas.

“Y a nivel de selección, no que el Cóndor atajaba más… El Cóndor no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo. Ni a la uña del dedo chico del pie, con todo el respeto que se merece”, dijo el ex meta de Universidad de Chile.

La respuesta del Cóndor Rojas

La respuesta del Cóndor Rojas no se tardó en llegar, porque el ex portero radicado en Brasil conversó con RedGol y habló de los fuertes dichos de Herrera.

“La opinión vienen de quién es nomás, y eso hay que respetar, es lamentable, lamentable, porque es un tipo que convivió mucho con él (Herrera con Bravo), pero tiene el derecho a opinar de la forma en que lo hizo”, dijo en primera instancia Rojas.

Rojas y Bravo juntos en el Monumental.

Luego, declaró que no está complicado por los dichos de Herrera sobre su persona: “para mí el sol sale todos los días, no va a cambiar nada y la vida sigue nomás”.

“Hay algo que él tiene que resolver conmigo, pero yo con él no tengo nada, es responsabilidad de él. Mucha gente me ha faltado el respeto por muchos años, uno más, no estoy ni ahí”, cerró Roberto Rojas sobre las palabras de Johnny Herrera.

