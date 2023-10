La Selección Chilena sufrió un duro descalabro este martes en la ciudad de Maturín. El equipo que dirige Eduardo Berizzo cayó goleado por tres a cero a manos de Venezuela, por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, que lo dejó en puestos de fuera de clasificación.

El partido mostró a un Chile muy errático; entre la temprana lesión de Diego Valdés (22′) que lo obligó a salir de cambio, la expulsión de Marcelino Núñez (59′) y el gol de camarín que marcó Yeferson Soteldo (45+1′), La Roja no pudo levantar cabeza y rescatar un mejor resultado.

Uno que sigue apostando por Eduardo Berizzo y su continuidad en el equipo nacional es Rafael Olarra. En ESPN F360, este martes, el Flaco comentó su análisis sobre la goleada de parte de Venezuela. Allí aprovechó de darle un espaldarazo al Toto y su permanencia en La Roja.

“Bajo el partido de hoy, y por la circunstancia que venía, de respirar un poquito frente a Perú, no me desagradó el primer tiempo de Chile. Lo estaba haciendo bien”, comenzó el ex capitán de Universidad de Chile.

El crítico análisis de Olarra

Allí le agregó una crítica a La Roja. “Tienes que conseguir una versión tanto de local como de visitante. Bueno, Chile no consigue aún la de visitante, le cuesta. Le están pasando cosas con su versión de visitante, porque la de local la está teniendo un poquito más clara. El equipo juega más arriba, genera errores en los rivales”, comentó.

Pero Olarra aprovechó ese momento para respaldar a Berizzo. “En base a eso, y el paso que se ha dado, porque es fácil no reconocer las cosas y de local se han dado pasos, que quizás no son de la fortaleza que uno quisiera porque van de la mano de la jerarquía y los momentos, pero siento que este 3-0 como se dio, me parece que no es sacatécnico”, exclamó el ex futbolista.

Allí comenzó a enumerar los errores que no dependieron del DT. “Con la lesión, la expulsión, la irresponsabilidad de uno, el error de Paulo Díaz que es un accidente…”, agregó Olarra.

En palabras del panelista de ESPN, sí que Berizzo debe darle una segunda vuelta a este encuentro “Hay evaluación, seguramente hay muchas cosas que mejorar, Berizzo también tiene que hacer una introspección para ver sus decisiones en los cambios”, explicó.

“Siento que hay una situación analizable desde los esfuerzos, de cómo te dispones con los factores externos. No sé. Para mí no es saca técnico este 3-0, quizás extender la goleada podría haberle movido más el piso, pero creo que no”, sentenció Olarra.

¿Cuáles son los próximos compromisos de La Roja?

La Selección Chilena vuelve a jugar en noviembre. El jueves 16 enfrentará a Paraguay en el estadio Monumental, mientras que el martes 21 enfrentará a Ecuador, en Quito.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias Sudamericanas?

Luego de la derrota de Chile a manos de Venezuela, La Roja quedó en el octavo puesto con apenas cuatro puntos, en igual cantidad de fechas. Aunque empatan en puntaje con Ecuador y Venezuela, están fuera de zona de clasificación al Mundial 2026 por diferencia de gol.

