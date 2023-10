La derrota de la selección chilena por 3-0 en su visita a Venezuela por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 sigue siendo un duro golpe, donde los hinchas están encaminados a pedir la salida del técnico Eduardo Berizzo.

Con cuatro puntos en la misma cantidad de encuentros, la tabla de posiciones tiene a la Roja fuera de los seis puestos de clasificación directa, incluso el séptimo del repechaje, lo que llama a una importante reflexión para futuro.

Teniendo en base que queda menos de un mes para la próxima fecha FIFA, donde se debe enfrentar a Paraguay, además de la visita a Ecuador, el cambiar de técnico es complicado y puede generar una situación más grande en la interna.

Es por esto que, el periodista Danilo Díaz, asegura que lo de buscar otro nombre para la banca, es generado por representantes, que hace rato están haciendo campaña para poner otro técnico con el buzo de Chile.

Hacen fuerza para sacar a Berizzo

La campaña de Eduardo Berizzo al mando de la Roja abre la puerta al análisis de su rendimiento en la cancha, donde en las eliminatorias es de 33%, contando un partido ganado, uno empatado y dos perdidos.

Si se toma en cuenta todo el proceso (con amistosos), es de un 38%, con 15 partidos jugados, en los que van cuatro ganados, cinco empates y seis derrotas.

Más allá de eso, Danilo Díaz pone sobre la mesa la maquinación de los representantes en el fútbol chileno, que poco a poco van metiendo nombres para poner a otro entrenador al mando y que se nota, incluso con el triunfo ante Perú.

“La realidad, los hechos, la fuerza de los hechos y quienes vienen empujando que quieren poner otro entrenador. Yo creo que hay representantes que quieren poner a un entrenador. Vimos cómo se operó en el amistoso ante Paraguay en marzo”, comentó Díaz en radio ADN.

La mochila la tendrá la ANFP

En el futuro de Berizzo asegura que hay una presión que ahora la tendrá Pablo Milad y el directorio de la ANFP, quienes deberán tomar decisiones, sabiendo que la próxima fecha doble está a la vuelta de la esquina.

“A mí me llamó la atención en el partido ante Colombia y ante Perú, donde la gente igual pedía la salida del entrenador. Ahí hay un punto, no sé si de no retorno, pero va a requerir de una enorme convicción del directorio de la ANFP, vienen los Panamericanos donde el entrenador ha hecho una apuesta”, explicó.

Por eso cree que es muy difícil hacer un cambio, es complicado que otro entrenador de nivel logre el salto de un equipo, donde Berizzo sabe cuál es la problemática de fondo.

“Él sabe que tenemos un problema de jugadores. Necesita apurar el desarrollo de Damián Pizarro, el de Alexander Aravena y en noviembre tenemos eliminatorias de nuevo. Sacar al entrenador sería un error, pero vamos a ver si el directorio tiene la fuerza, la convicción de que este es el camino. Ya lo hicieron la eliminatoria anterior, cuando pierden con Venezuela y se va Rueda”, detalló.

Le pena el tema de Claudio Bravo

Brayan Cortés ha sido el portero de la Roja en los cuatro partidos que se han disputado, donde le han anotado 6 goles. Más allá de la poca responsabilidad del arquero, en la mayoría de ellos, la marginación de Claudio Bravo sigue dando que hablar.

Por lo mismo, el periodista cree que Berizzo asumió un riesgo, tal en su momento lo hizo Reinaldo Rueda, donde se puso a la gente y la opinión en contra, lo que también juega un rol a la hora de hablar de su continuidad.

“Berizzo está cocinado. Él tomó una decisión que nadie estaba dispuesto a tomar, la tomó Rueda en su momento y eso que Bravo estaba en un mejor nivel y le significó ganarse la enemistad de la gente, porque estaba sacando a un peso pesado, ahora Berizzo lo hizo”, finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Berizzo?

El técnico argentino firmó contrato hasta el término de las eliminatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025, con la opción de extender el vínculo, siempre y cuando se consiga la clasificación.

