La Selección Chilena coronó un complicado debut en las Eliminatorias Sudamericanas con una cruda derrota por 3-1 frente a Uruguay en el estadio Centenario. El único gol del partido lo marcó Arturo Vidal a los 74′, apenas siete minutos después de entrar a la cancha.

Pedro Carcuro analizó lo que fue el debut clasificatorio de La Roja en Deportes en Agricultura. El experimentado comunicador hizo pebre al equipo de todos, ya que aseguró que el recambio no ha sido capaz de suplir la Vidal-dependencia que tiene hoy la selección.

“Encuentro una respuesta interesante para desmenuzar lo de Vidal cuando dice que hay jugadores que podrían estar mejor que uno y ellos entraron y los felicito, como queriendo decir ‘yo también estaba’. Como que no se descarta por un problema físico como trascendió, sino una decisión técnica la que dejó como suplente a Vidal, pero eso es una especulación”, comenzó.

Carcuro aprovechó de elogiar al King. “Por lo que hizo y cómo se movió Vidal, no se advirtió problema muscular o molestia en la rodilla. Quizás ninguna era verdad y es una duda que permanecerá en la historia. Algún día se sabrá. Este gol de Arturo marcó una mejoría de Chile en la parte final del partido, cuando entró Vidal, cuando entró Delgado, el equipo mejoró un poco”, agregó.

“Pero también pienso que el gol de Vidal maquilla el partido. Estábamos más cerca de la boleta uruguaya que del descuento. No nos vamos goleados, sino con el honor un poco salvado. Quedó demostrado que necesitamos a Vidal, quedó demostrado. El recambio no se ve sólido, no se ve claro”, destacó.

Por el mismo motivo, Carcuro afirmó que “lo vamos a sufrir este proceso clasificatorio; no se ve fácil por las respuestas individuales, por el colectivo, la falta de gol que tiene este equipo. No serán clasificatorias para divertirse ni pasarlo bien ni disfrutar. Cada partido será un sufrimiento para mantenernos vivos”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

Este martes 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la selección chilena juega en el Estadio Monumental ante Colombia. El duelo será válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Cuántos goles lleva Arturo Vidal por la Roja?

Tras su gol ante Uruguay, el King se ubicó como el cuarto goleador histórico de la Selección Chilena con 34 anotaciones. Así, alcanzó a Iván Zamorano y está a tres festejos de Marcelo Salas.