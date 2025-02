La nacionalización de Fernando Zampedri entregó una nueva alternativa para el técnico Ricardo Gareca en la selección chilena, entendiendo que en marzo disputa una fecha clave por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En ese sentido los paneles deportivos ya están sacando conclusiones sobre quiénes serán la competencia para el goleador de Universidad Católica, donde también apuntan al regreso de Alexis Sánchez.

El tocopillano volverá tras una larga lesión, donde poco a poco ha ido sumando minutos en el Udinese en Italia, motivo que, de igual manera, genera polémica para llamarlo indiscutido.

Así lo entiende Patricio Yáñez quien nadó contra la corriente al asegura que el tocopillano no tiene nada que hacer en esta fecha en la Roja, porque no ha brillado lo suficiente.

Alexis Sánchez será fijo en la nómina de la Roja por las Eliminatorias. Foto: Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport

ver también “Vi la noticia”: Felipe Mora opinó de la nacionalización de Fernando Zampedri para La Roja

Pato Yáñez le manda un recado a Gareca por Alexis

Fue en Deportes en Agricultura donde el ex delantero de la Roja aseguró que Alexis Sánchez no está en condiciones de marcar diferencias en estos momentos, por lo que tienen que jugar otros.

Publicidad

Publicidad

“Fijo lo llama, de ahi que que juegue. Alexis la última vez en la selección anduvo muy mal, nadie recuerda y Gareca se pone la venda en los ojos y sigue insistiendo en un jugador que no tiene rendimiento y no tienes cómo evaluar”, comentó Yáñez.

En ese sentido, asegura que espera un golpe de timón, más allá que sabe que Gareca de igual forma lo va a considerar, tal como hizo con Eduardo Vargas en su momento.

“Si estoy al mando de la Roja no llamo a Alexis, porque no va a aportar nada distinto a lo que hay, nada diferente”, expresó tajantemente en el ex goleador de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad