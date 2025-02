Se nacionalizó. Fernando Zampedri podría ser convocado a la Selección Chilena dirigida por Ricardo Gareca, de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2026. Es por eso que se empieza a hablar de una futura nómina.

En ese sentido, hay varios nombres que podrían volver a estar. Uno de los que ha sonado en este último tiempo es Edson Puch, sobre todo tras el tremendo desempeño ante Independiente de Santa Fe.

Por otro lado, Zampedri parece ser una carta asegurada para Ricardo Gareca, sobre todo considerando la falta de gol en la Selección. Aunque, los nueve goles en los últimos dos partidos (ante Venezuela por Eliminatorias y Panamá por el reciente amistoso) podrían mostrar que el problema está resuelto.

Marcelo Barticciotto aconseja a Ricardo Gareca

Con la idea de la nómina en mente, en Deportes Cooperativa analizaron cuáles podrían ser los nombres que encajaran en la nómina del Tigre. Esto pensando en Paraguay y Ecuador, próximos rivales de Chile.

“Fernando Zampedri tiene que estar en la nómina, no tiene que demostrar nada. Alexis va a estar. Si no juega hasta marzo, me parece que puede tener una conversación con Gareca, pero va a estar. Lo mismo Eduardo Vargas“, partió diciendo Marcelo Barticciotto, quien además fue consultado sobre si Ben Brereton cabe dentro de los nombres a llamar.

“Brereton no, porque a Gareca no le gusta. Hay otros jugadores del torneo nacional que se la van a jugar. Nicolás Guerra es uno de ellos“, sentenció el ex jugador de Colo Colo y panelista en Cooperativa.

Ben sigue cortado por Gareca.

¿Cuándo juega Chile ante Paraguay y Ecuador?

La Selección Chilena irá, primero, a Asunción para enfrentar a Paraguay (20 de marzo, a las 20.00 horas). Después, recibirán en nuestro país a Ecuador (25 de marzo, a las 21.00 horas).