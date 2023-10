Pato Yáñez no cree en el cuco de Venezuela: "Si no tenemos con qué ganarles, no hay nada que hacer"

Chile ya está en las horas finales de su preparación para su segundo partido en esta ventana de Eliminatorias. Visita a Venezuela, en un partido que asoma como complicado, producto del buen presente de la Vinotinto y porque La Roja, pese a ganar contra Perú, sigue sin mostrar un juego convincente.

Es por eso que se ha instalado la idea de que la visita a Venezuela será vital para que el equipo de Eduardo Berizzo se afiance en el actual proceso clasificatorio. Mientras una caída podría complicar todo, un triunfo podría descomprimir el ambiente pesimista que se ha instalado.

Patricio Yáñez en contra del ambiente pesimista

Por lo mismo, Patricio Yáñez, en Radio Agricultura, señaló este lunes en la mañana que hay que parar de agrandar a Venezuela y puso paños fríos en relación con la visita de La Roja en Maturín. Con un tono directo, el exjugador dejó en claro que Chile tiene la obligación de ganar a la Vinotinto.

“Yo no coincido con eso (el ambiente pesimista), porque es entrar derrotado, es como decir ‘no le exijamos nada’. Si entras en la línea de Venezuela, diciendo que no somos capaces y no tenemos con qué ganarles, es porque no tenemos nada que hacer“, destacó.

Además, Patricio Yáñez fue claro en señalar que, si el ambiente se pone negativo contra Venezuela, podría generarse una reacción en cadena en relación con los otros rivales. “No instalemos que no tenemos nada que hacer, porque después va a venir Paraguay y Ecuador y vamos a decir ‘ojalá no nos comamos 10″, puntualizó.

“Yo no digo que Chile juegue como jugaba con Bielsa o Sampaoli, pero tienes que ganar, tienes que ir mejorando. Hay que tener una disposición en el partido. Contra Perú hubo pasajes donde se metía atrás“, cuestionó Patricio Nazario, dejando en clara su postura en torno al partido de este martes.

Vale recordar que Chile, tras su triunfo contra Perú, quedó igualado en la quinta posición de la tabla junto con Uruguay y Venezuela. Un poco más atrás marcha Ecuador, que debería tener seis puntos si no fuera por el castigo del TAS previo al inicio de las Eliminatorias.

Dentro del lote de los de abajo, Venezuela aparece como el rival más a la par de Chile, considerando lo complicados que están Paraguay, Perú y Bolivia. Sin embargo, las Eliminatorias son largas y la obligación de La Roja será sumar la mayor cantidad de puntos posibles ante rivales directos.

¿Cuándo juega Chile contra Venezuela?

Chile contra Venezuela jugarán este martes 17 de octubre a las 18 horas de acuerdo con el horario nacional. El partido se jugará en el Monumental de Maturín, el recinto más grande de fútbol que hay en ese país y se espera un ambiente caldeado por parte de la fanaticada local.

¿Contra quién juega Chile en la siguiente fecha de Eliminatorias?

Tras el partido contra Venezuela, Chile volverá a la cancha en noviembre, para enfrentarse a Paraguay de local y Ecuador de visita. Dichos compromisos se jugarán el 16 y el 21 de noviembre, cerrando así la primera parte de partidos de Eliminatorias en este 2023.

