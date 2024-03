La muerte de Orlando Aravena trajo de vuelta una polémica que por siempre perseguirá al fútbol chileno: el Escándalo de Maracaná. Pueden pasar los años, pero de vez en cuando siempre salen voces que traen a colación un hecho que marcó a nuestro balompie.

El primero en hacerlo en ese sentido tras la partida del ex DT fue Fernando Astengo. El León, uno de los referentes del equipo rumbo al Mundial de Italia 1990, trató de “psicópata” a Roberto Rojas y lo apuntó de truncar la carrera de Aravena.

“Es complejo valorar su carrera. El final no fue lo que correspondía. Pagó una situación que no debiera haber pagado nunca. Eso marcó su carrera. Era el técnico de la Selección. Pudo haber dirigido afuera. Había jugado una final con Palestino frente a Colo Colo, fuimos subcampeones de América, tuvimos una selección competitiva que la truncó un psicópata”, afirmó Astengo en charla con La Tercera.

Estas palabras del ex defensor generaron respuesta en Rojas, quien afirmó que el asumió su responsabilidad del escándalo, pero que otros de ese equipo no lo hicieron.

“Orlando Aravena no tuvo responsabilidad. Cada uno tiene la conciencia de lo que realizó en ese momento. Algunos asumieron, y otros no, su responsabilidad. Yo la asumí, pedí disculpas, otros no. Quien soy yo para decirle algo. Cada uno tiene su conciencia. Uno más limpia. Ya no es pelear, porque yo estoy cansado de pelear”, afirmó al mismo medio.

Para cerrar y recordando el legado de Aravena, el ex arquero declaró que “fue una figura dentro del fútbol chileno que marcó época en la Selección. Lamentablemente, no lo tuve como técnico de club para conocerlo mejor en esa área. Es lamentable su muerte. Le mando el pésame a toda la familia”.

