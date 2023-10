La Selección Chilena dejó mucho que desear en la primera fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas. Por esa razón, en las jornadas 3 y 4 que se disputarán el 12 y 17 de octubre, la idea es sumar de a tres puntos e idealmente mostrar un mejor juego que en la primera parte del camino al Mundial 2026.

Eduardo Berizzo enfrentará a Perú y Venezuela, rivales que también aparecen en su horizonte clasificatorio. ¿Cómo? Ahora debe competir contra ellos para clasificarse a la Copa del Mundo, ya que están en posiciones similares en la tabla de posiciones. Para Nicolás Peric, eso no es excusa.

El ex portero, en ESPN Chile, le puso una meta alta al Toto con La Roja en esta doble fecha eliminatoria. Peric aprovechó de ponerle la soga al cuello al seleccionador con la exigencia de puntos y le pidió salir sin derrotas e idealmente con dos victorias, para no tildarlo como un fracaso.

“Exigencia mínima para esta pasada es 4, menos de eso es un fracaso absoluto para Berizzo. El ideal serían los 6, pero yo creo que la exigencia son 4 puntos. Después veremos lo futbolístico”, comentó el Loco.

Además, el comunicador le recomendó a Berizzo aprovechar a los rivales de menor jerarquía para rescatar puntos. Según él, han visto descensos de nivel en casos como este. “Nosotros, cuando jugamos con Paraguay, decíamos ¿qué esperamos de esta selección?”, empezó.

“La sensación, hasta que no vimos el partido realmente, no nos quedamos con la tranquilidad de que el equipo mostraba cosas. Nos quedó una sensación que teníamos un equipo que podía competir pero después no pasó absolutamente nada. Retrocedimos futbolísticamente y nombres fueron perdiendo peso en vez de ganarlo por la calidad del rival”, agregó Peric.

De todos modos, el otrora portero se mostró disconforme con lo que ha mostrado la Selección Chilena de Berizzo. “Si no lograste salir ante rivales de menor jerarquía es muy fácil perder una oportunidad. Como que avanzamos y de repente se nos frena el barco y quedamos ahí de nuevo”, explicó.

“Seria ideal que más que un sistema de juego, nuestra selección salga de memoria de mitad para arriba. No siento que tengamos grandes problemas atrás”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

La Roja jugará, este mes, las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, del camino al Mundial del 2026. El jueves 12 de octubre a las 21:00 horas chocarán contra Perú en Santiago, y luego enfrentarán a Venezuela, el martes 17 desde las 18:00 horas en Maturín.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Solo seis selecciones sudamericanas clasificarán directamente al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el equipo de Conmebol que termine 7º en la tabla de posiciones jugará el repechaje intercontinental para definir el último pasaje a la Copa del Mundo.

