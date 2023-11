La Selección Chilena continúa firme en la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazar a Eduardo Berizzo, quien dejó el puesto justo después de la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. De cara a la sexta fecha fue Nicolás Córdova quien asumió el puesto de DT de forma interina.

Precisamente el actual jefe técnico de las selecciones juveniles es uno de los nombres que aparecen en el listado final como favoritos para tomar el cargo en 2024. A él se suman nombres como Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros, José Luis Sierra, Ariel Holan, entre varios otros.

Pero según revelaron en DSports, precisamente Córdova sería el gran favorito para ir en búsqueda de la Copa América 2024 y comenzar desde ya los trabajos con el equipo adulto. El otrora interino en el duelo contra Ecuador habría ganado votos en el directorio quienes quieren escogerlo.

Así lo reveló el periodista Marco Escobar en De Fútbol se Habla Así. “¿Se acuerdan que yo en Ecuador les dije ‘ojo con Nicolás Córdova porque la conversación entre algunos directores de la Federación de Fútbol de Chile ya comenzó y hay un grupo que quiere a Nicolás Córdova’? Bueno, quedan muy pocos por convencer para tomar la decisión”, explicó.

Pablo Flamm, conductor del espacio, le preguntó al reportero “¿Y Córdova quiere?”, para saber si considerarlo o no como candidato. Ahí respondió con los motivos por los que el ex DT de la Sub 23 de Qatar diría que sí a la chance de quedarse con ese puesto.

“Sí, pero por mientras va a dirigir el Preolímpico. También va a ser una señal que puede salir de ahí. Pero ojo, que quedan muy pocos directores por convencer”, destacó Escobar. Córdova, como encargado de toda selección no-absoluta, dirigirá el torneo que da dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Todo indica que, en caso de asumir como DT principal, sería con el mismo cuerpo técnico. ¿Qué pasará con La Roja? De momento, en la FFCh siguen buscando candidatos y nombres para evaluar. El plazo, según Pablo Milad, está extendido hasta antes de marzo del 2024.

¿Qué viene para la Roja en 2024?

Con la derrota ante Ecuador y el debut de Nicolás Córdova, la selección chilena se despidió de la competencia por el año. Las Eliminatorias al Mundial 2026 regresarán recién en septiembre de 2024 y el próximo desafío oficial de la Roja será la Copa América 2024, que comenzará en junio.

Sin embargo, Chile retornará a la cancha antes. El equipo nacional tendrá un fecha FIFA en marzo (del 18 al 26) y otra en junio (del 3 al 11), donde disputará amistosos. La ANFP puso marzo como plazo para tener entrenador, quien tendrá esos desafíos antes de dirigir la Copa América 2024.

La Copa América se jugará del 14 de junio al 14 de julio, mientras que las Eliminatorias al Mundial 2026 regresarán con su fecha 7 y 8 en septiembre. Ahí, la Roja enfrentará a Argentina y Bolivia. Luego, habrá doble fechas en octubre (Brasil y Colombia) y noviembre (Perú y Venezuela).

