La Selección Chilena pasa por un mal momento tras las primeras seis fechas de las Eliminatorias. El equipo nacional marcha en la octava posición de la tabla, fuera de zona de clasificación y mostrando un juego opaco. Para peor, hay incertidumbre luego de la renuncia de Eduardo Berizzo al banquillo.

Y uno de los apuntados en ese bajo momento es Gary Medel. El Pitbull, que solo disputó un partido en esta doble fecha Eliminatoria, luego de recibir amarilla ante Paraguay y quedar suspendido para el duelo contra Ecuador, viene siendo observado desde el compromiso ante Venezuela, en octubre.

Pablo Contreas defiende a los veteranos en la Roja y critica a los más jóvenes

Sin embargo, uno que salió a defenderlo fue Pablo Contreras. El mundialista en Sudáfrica 2010 le prestó ropa a su antiguo compañero en la Roja y en declaraciones en ESPN pidió por la continuidad del defensa de Vasco da Gama en las nóminas. Además, comparó el actual momento del fútbol chileno con el que llevó a la Roja a ser última en las Eliminatorias rumbo a Corea Japón 2002.

“Yo era de los que querían que él dirigiera a la Selección, pero finalmente son los resultados los que mandan. Pasó algo similar cuando tuvimos la consecución de la medalla de bronce, que se quiso hacer una mixtura entre la generación de Iván (Zamorano) con nosotros y fue un fracaso. Terminamos últimos en las Eliminatorias y aconteció lo mismo”.

“Muchos criticaron a Gary tras el partido con Venezuela. El tema es que uno podría decir, ‘si, está bien, ya el momento de Gary pasó’, pero quien lo suple. A mi dámelo siempre, que no cumpla más años y que siga jugando toda la vida en la Selección, así lo mismo Alexis y Arturo”, señaló.

“Hoy no hay quien supla a Gary. Nos ilusionamos con la plata en los Panamericanos. A mí que me disculpen, no suelo hablar mal de compañeros de profesión, pero lamentablemente no han estado a la altura de lo que la Selección nos tenía acostumbrados en los últimos 10 años”, sentenció.

“Hay jugadores nuevos y la gente pide que empecemos a probarlos, pero hay que hacerlo con la exigencia que se requiere. Ya lo vemos en el torneo local, me encanta que sea campeón Cobresal, me encanta que sea campeón Huachipato, ojalá dios quiera salga campeón Colo Colo, pero ¿qué hacemos después en el torneo internacional?”, reflexionó.

“No nos da. Hace mucho que no pasamos una fase en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Eso se ve reflejado en la Selección y los chicos que hoy están no están al nivel que nosotros deseamos”, cerró quien fuera parte del plantel que logró bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a la acción recién el próximo año. En marzo del 2024 la Roja tendrá la doble fecha FIFA, donde disputará amistosos con selecciones aún por confirmar.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Berizzo en la selección chilena?

Desde su llegada a la Roja, en mayo del 2022, hasta la madrugada de este viernes, Berizzo dirigió un total de 16 partidos entre Amistosos y Eliminatorias, logrando cuatro victorias, seis empates e igual número de derrotas. Además, estuvo en el cargo durante los Panamericanos de Santiago 2023, donde ganó cuatro duelos y empató uno.

