Nicolás Córdova tuvo su estreno como DT interino de la Roja, puesto que ocupó luego de la indeclinable renuncia de Eduardo Berizzo. Chile cayó por 1-0 ante Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, aunque dejó 20′ finales esperanzadores.

Y pese a las tres ocasiones clarísimas para igualar, no pudo vulnerar al espigado portero Alexander Domínguez. “Con el correr del partido el equipo fue ganando en personalidad. Lamentablemente nos llevamos esta derrota, en el fútbol no hay merecimientos. El que hace los goles es el que se lleva los puntos. Ecuador hizo la que tuvo. Y nosotros las que tuvimos claras no las metimos“, afirmó Córdova.

El Jefe Técnico de las selecciones juveniles prosiguió. “Tengo un sabor amargo, creo que podríamos habernos llevado algo más“, Por cierto, también se le consultó sobre si le atrae mantenerse en el puesto, a pesar de que todas las partes dejaron claro que se trata sólo de un interinato.

“Soy funcionario de la federación. Mi objetivo acá fue venir a hacer un proyecto de las selecciones juveniles. Estamos muy contentos con la puesta en marcha. Tuvimos una acogida maravillosa de los clubes. Hay que darle continuidad a eso. Lo que decida la federación no es asunto mío y tampoco me pronunciaré a si me gustaría o no. En ningún momento de mi corta carrera me candidateé a ningún puesto y esta no será la excepción“, manifestó el ex DT de Qatar Sub 23.

Córdova tras su estreno en la Roja: evita candidatearse como sucesor de Berizzo

Fue ahí que llegó una especie de palito de Córdova para su llegada a la Roja y el Toto Berizzo. “Esto fue algo circunstancial, lamentablemente fue una situación que generalmente no se da: los técnicos se van después o antes de una fecha FIFA, no entremedio. Trabajando en la selección y siendo uno de los pocos entrenadores que estaba a disposición, tomé este corto desafío de la mejor manera, con mucha responsabilidad”, marcó.

“Tratamos de preparar el partido de la mejor forma, espero que lo que decida la federación sea lo mejor para el fútbol chileno. Creo que tenemos mucha materia prima. Debemos generar un proceso a largo plazo para producir jugadores de nivel. Los chicos compitieron a un nivel muy alto, pero los mejores jugadores de Ecuador hoy son de nivel mundial”, aseveró Córdova. Razón no le falta: Moisés Caicedo, por ejemplo, fichó por el Chelsea por más de 100 millones de euros.

Hubo voces a favor de la continuidad de Nicolás Córdova. La de Alexis Sánchez fue una que caló hondo. “Agradezco el apoyo de los jugadores, pero la verdad eso es algo que tiene que ver la federación. Estoy a disposición. Vine a hacer el proyecto de las selecciones juveniles, que me tiene muy feliz y entusiasmado. Estábamos preparando la lista para la Sub 20 el jueves. Tenemos un viaje a Paraguay en dos semanas más. Y el viernes estaba entrenando a la selección mayor”, apuntó para graficar el frenesí de su semana.

Córdova y su ciclo en la Roja: “Esto fue un paréntesis”

Pese a todo, Córdova intentó con varios jóvenes para los minutos finales frente a Ecuador: Darío Osorio, César Pérez y Vicente Pizarro tuvieron minutos en la capital ecuatoriana. “Veo a Ecuador como a nosotros en 2007, 2008 o 2010: cuando nuestros jugadores fueron a los equipos más importantes. Ojalá que nuestros jóvenes lleguen al nivel de los suyos”, deseó.

“No ha cambiado absolutamente nada en mi manera de trabajar. Esto fue un paréntesis. Todo lo que venga después no depende de mí, sí de las personas que toman las decisiones. Ojalá se tome la mejor por el bien de nuestro país”, sentenció el otrora mediocampista ofensivo de Colo Colo y varios equipos en Italia, como el Brescia, el Parma y el Ascoli.

