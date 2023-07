Moisés Caicedo, el crack de Ecuador de casi 100 millones coquetea con el Chelsea: "No puedo decirle que no"

Moisés Caicedo tuvo una gran temporada en la Premier League. El volante central de Ecuador despuntó en el Brighton & Hove Albion, uno de los equipos que mejor fútbol desplegó en la élite de Inglaterra. Eso sí, el mediocampista de 21 años está a punto de dar un salto multimillonario al Chelsea.

En una entrevista con La Cancha con Majo, el futbolista nacido el 2 de noviembre de 2001 admitió que uno de los clubes que lo persigue le resulta muy atractivo. “Chelsea es un gran equipo, es muy histórico. No puedo decirle que no”, expresó.

Añadió que “es un equipo muy grande y lindo. La ciudad también lo es. Tiene todo”. Por estos días, el centrocampista pasa algunos días de descanso con su familia. “Ahí está mi motor y me ayuda a despejar la mente”, reconoció el oriundo de Santo Domingo.

Este serio interés que tienen los Blues en quedárselo está claro hace varias semanas. Y se debió al desempeño que ofreció Moisés Caicedo en su cuarta temporada en el Brighton.

“Fue un año soñado. Gracias a dios conseguí muchas cosas. Estoy muy feliz de estar haciendo lo que más me gusta a un nivel muy alto. Que la gente hable muy bien de mí. Es algo muy lindo y que siempre soñé”, aseguró Moi, siempre en la conversación con la periodista María José Flores.

Moisés Caicedo, el crack de Ecuador que busca el Chelsea: “Siempre llevaré en mi mente al Brighton”

Pese a que el millonario traspaso de Moisés Caicedo al Chelsea todavía no está acordado, el ecuatoriano habló como si ya no perteneciera al Brighton & Hove Albion, donde cumplió un gran desempeño bajo la tutela del italiano Roberto de Zerbi.

“Es un club que me abrió la puerta de la Premier League. Estoy muy contento de estar ahí y todos los momentos que viví. El cariño de los fanáticos, de todos jugadores. Es como una familia, los dirigentes siempre nos trataron muy bien dentro del club. Es algo que uno aprecia. Siempre los llevaré conmigo en mi mente”, profundizó el mediocampista, un indiscutido en La Tri.

Por cierto, Moisés Caicedo parece llevar bien todo el revuelo generado por el traspaso al cuadro de Londres. “Es una emoción muy grande. A qué chico no le gustaría que muchos equipos grandes hablen de él. Lo sé manejar muy bien, no me dejo llevar por las emociones”, explicó.

“Trato de estar tranquilo y disfrutar con mi familia. Es una presión, pero estoy tranquilo y esperando lo que dios decida. Él sabe lo que es mejor para mí”, sentenció Moi. Según Fabrizio Romano, el especialista en el reporteo de mercado de pases, las condiciones no han cambiado: en caso de darse, el traspaso tendrá un valor de 80 millones de libras esterlinas. ¡93 millones de euros!