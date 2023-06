La selección chilena entra en tierra derecha. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo tiene los últimos entrenamientos antes del duelo contra Cuba este domingo 11 de junio. Tras el primer amistoso, la Roja enfrentará también a República Dominicana (viernes 16) y Bolivia (martes 20).

En conversación con los canales oficiales, el defensa belga de los registros del Kortrijk, y chileno por sangre, Nayel Mehssatou, manifestó que “me siento muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí. Tengo la confianza del profe y mis compañeros, así que estoy muy feliz de poder vestir esta camiseta”.

El nacido en Bruselas agregó que “para mí es un honor compartir con los referentes del equipo, el técnico decidirá si me usa a mí. Yo estaré estaré listo. Es un honor estar con jugadores que jugaron mundiales y más”.

Respecto a su posición como lateral y la emergencia por las bandas, Mehssatou sostuvo que “en la Sub 15, Sub 16 jugué en el medio, pero para mí no es problema ser lateral derecho o izquierdo. Es lo mismo para mí, el profe decide en qué posición me utilizará. Prefiero el medio, pero de lateral también está bien para mí”.

Consultado por la labor del Toto Berizzo, el belga-chileno no tiene dudas: “muy bien, sus trabajos son muy cercanos y él también lo es con los jugadores, habla con nosotros. Estoy muy feliz de trabajar con él”.

Por último sentencia que “estoy muy feliz por tener minutos en Europa. Estoy listo para el máximo nivel, así que veremos lo que viene en el futuro. Mi objetivo es ganar las eliminatorias con Chile, clasificar y estar en el Mundial. Después el técnico decidirá”.