De a poco, Nayel Mehssatou se ha ganado un nombre en el fútbol chileno. El lateral del KV Kortrijk de Bélgica, nominado por Eduardo Berizzo a La Roja, lleva cinco partidos jugados por la escuadra nacional y es un permanente citado por el técnico argentino para las Fecha FIFA.

Todo, en medio de un período de incertidumbre de su carrera, ya que su club pasa por una crisis importante en materia dirigencial y están sin técnico, gerente técnico ni tampoco presidente. Eso sí, lograron mantener la categoría en la Primera División belga, quedando en el puesto 14.

Por lo mismo, el jugador chileno empieza a pensar de a poco en lo que serán las Eliminatorias para el Mundial del 2026. Esto, pese que todavía faltan meses para el debut ante Uruguay, habrá una Fecha FIFA entremedio, donde Chile ya tiene asegurado un partido ante Bolivia.

Pero además, Mehssatou también se ha dado el tiempo de interiorizarse en el fútbol chileno. Y en una entrevista con el canal de Youtube "Mano a Mano", se refirió a lo que conoce de la realidad en el fútbol de nuestro país.

Ahí fue que contó que su club favorito es Colo Colo. "Un tío mio que todavía vive en Chile es hincha de Colo Colo. A mi abuelo también le gusta mucho ese club. Es un poco la referencia allá. Por mi tio y por mi abuelo el club que más me gusta en Chile es ese", señaló Mehssatou

Eso sí, recalcó que no está en sus plantes todavía venirse a jugar a Chile. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Tal vez no es el momento ahora en mi carrera. Todavía me gustaría quedarme en Europa, pero a ver más tarde. No cierro la puerta, tal vez más tarde".

Vale recordar que en algún momento de la pretemporada, el nombre de Mehssatou sonó como opción. Si embargo, esa situación quedó en nada y el belga chileno, con también ascendencia marroquí