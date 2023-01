El lateral se refirió al interés del Cacique y aseguró que, por ahora, no le interesa. Eso sí, reconoció que le seduce la idea para cumplir un sueño de su madre.

En medio de la búsqueda de refuerzos ante los golpes sufridos en el mercado de pases, Colo Colo puso sus ojos en una de las jóvenes figuras del fútbol chileno. Nayel Mehssatou apareció en la órbita del Cacique para tomar el lugar que dejó vacante Óscar Opazo, lo que llenó de ilusión a los hinchas.

El lateral belga-chileno de 20 años asomó como una de las opciones para ocupar el puesto del Torta, quien partió a Racing en medio de una polémica por las renovaciones en los albos. El nombre gustaba en la cancha y las galerías, pero hasta ahora no avanzaba más allá de eso.

Sin embargo, mientras en Colo Colo acercan posturas con Matías Catalán, el propio Nayel Mehssatou decidió sacar la voz. En conversación con el medio Nieuwsblad, el seleccionado nacional abordó la chance de venir al fútbol chileno.

"Es cierto que hay interés de Colo Colo de Chile", comenzó reconociendo. "Me encanta su interés, porque es el club más grande del país", agregó el jugador.

Pero tras ello, Nayel Mehssatou le dio un portazo a la chance de ir al Cacique. "He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en KV Kortrijk y una transferencia no es una opción".

Aunque posteriormente, el lateral dijo que en su familia celebrarían con todo un posible arribo a Colo Colo. "A mi madre le gustaría que jugara allá. Ella es de Chile", le contó al medio.

A tal punto llegaron las cosas, que Nayel Mehssatou dejó abierta la puerta para el futuro. "Nunca digas nunca en el fútbol, por supuesto, pero primero debería conocer un poco más de su liga".

Nayel Mehssatou buscará salvar al Kortrijk de su mal momento

Con sus dichos, Nayel Mehssatou desecha la opción de jugar por Colo Colo en la temporada 2023. No obstante, detrás de su decisión también hay un compromiso con el Kortrijk, su equipo en Bélgica y que no lo está pasando bien.

En 19 fechas, el elenco del chileno-belga lleva 18 puntos y está solo uno por encima de la zona de descenso. La segunda parte del año será fundamental para levantar el rumbo, con el jugador siendo una pieza clave como titular.