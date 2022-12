Colo Colo tiene en carpeta al belga Nayel Mehssatou entre sus opciones para tapar la más que inminente partida de Óscar Opazo, quien tiene todo listo para armar maletas y partir a Argentina para defender a Racing de Avellaneda.

Mehssatou, de 20 años y actualmente jugando en el K. V. Kortrijk de la Primera División de Bélgica, al tener madre chilena no ocuparía cupo de extranjero en el Monumental, casi la misma situación que ocurre con el neozelandés Marco Rojas.

Uno que analizó la chance del belga en el Cacique fue Lizardo Garrido, quien en charla con RedGol entregó las características que debería tener un lateral para jugar en los albos, poniéndose él como ejemplo en su años como jugador.

“Hay un conjunto de cosas. Nosotros con el Chupete (Luis Hormazábal) nos poníamos de acuerdo con las instrucciones que nos daban. Yo tenía más libertades para ir para arriba, volaba y ahí había una buena cobertura, que la podía hacer Raúl (Ormeño)”, partí diciendo el Chano.

En ese sentido, el campeón de América con los albos sostuvo que “hay que tener buena técnica. Cuando llegas a línea de fondo no es tirar la pelota por tirarla, tienes que mirar, levantar la cabeza y tratar de ir dirigida a alguien. Carlos (Caszely) por ejemplo siempre me decía ‘llega a línea de fondo y tírala al primer palo, yo me encargo del resto’. Cáchate. Carlos era rápido. Es una característica muy importante para Colo Colo, porque íbamos todos para arriba y rápido, con velocidad”.

“Yo no conozco a Nayel Mehssatou. Él debe saber lo que es Colo Colo. En Colo Colo debes tener personalidad, estar preparado en que si la cagas, te van a matar. Hay que tener sangre fría (…) Un lateral que tenga personalidad, velocidad y que sea inteligente para tomar la decisión, no debería tener problemas en Colo Colo”, declaró Garrido.

Sobre las alternativas formadas en casa, el histórico defensor señaló que “nosotros tenemos buenos jugadores para el puesto, pero Colo Colo tiene muchos torneos y tiene que llegar uno bueno, que no le pese la camiseta, porque han pasado cosas en otro años”.

Mehssatou es formado en el Anderlecht y con 20 años ha realizado toda su carrera en el fútbol de Bélgica. ¿Estará preparado para defender la camiseta de Colo Colo?