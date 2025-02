Colo Colo vive un año especial, porque este 2025 no es cualquiera para el pueblo albo, debido a que el club más ganador en la historia de Chile vive su Centenario.

Los albos ya empezaron a celebrar sus 100 años de vida y tienen preparados una serie de eventos a lo largo del año, según dio a conocer Blanco y Negro.

Otra de las formas de Colo Colo para conmemorar el hito es con una serie de entrevistas a sus figuras en un programa llamado Podcast Centenario, donde en su quinto capítulo el entrevistado fue Lizardo Garrido.

ver también La importante decisión que toma Colo Colo con Claudio Aquino

Chano Garrido pudo jugar en la U

El popular Chano Garrido es una gloria de Colo Colo, donde ganó 15 títulos, siendo la Copa Libertadores de América de 1991 el más importante de todos.

El ex defensor del Cacique conversó largo y tendido con Felipe Bianchi, donde reveló que al principio de su carrera le costó ser tomado en cuenta en el Cacique cuando se iba a “probar” y que incluso buscó ser parte de Universidad de Chile, pero tampoco fue considerado.

Publicidad

Publicidad

“Yo hablé con mi familia, yo dije que no pasa nada, fui varias veces a jugar… Después fui a la U y me echaron de ahí también“, señaló el ex seleccionado nacional.

“Yo jugaba en todos los equipos en el barrio, pero de 8. Yo pensaba que tenía condiciones y no entendía la razón de que no me dejaran cuando me iba a probar. La pasé mal, pero persistí, a mí me costó mucho, mucho, mucho”, agregó.

Luego la historia es conocido, porque Lizardo Garrido defendió la camiseta de Colo Colo y la Roja, jugando el Mundial de España 1982.

Publicidad

Publicidad