El triunfo de la selección chilena en el último amistoso por la gira en Rusia, por un marcador de 2-1 ante la selección de Perú, llenó de alegría al plantel renovado de la Roja.

Luego de sumar dos triunfos en la fecha FIFA del mes de noviembre, el equipo de todos cerró con un esperanzador resultado, intentando dejar en el olvido el desastre de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Pero uno que celebró, y se lo hicieron saber, fue Matías Sepúlveda, el jugador de Universidad de Chile que tuvo su gran estreno con la camiseta de la selección chilena.

Fue de tanta euforia el momento para el Tucu que sus redes sociales se llenaron de mensajes, de compañeros, su pareja e incluso de jugadores de Colo Colo, donde explotó la llama de los “Bullalbos”.

ver también El regalo de la Roja que celebran en U de Chile para la definición ante O’Higgins

¿Quién le escribió a Matías Sepúlveda en sus redes tras el debut en la Roja?

Los mensajes de felicitaciones para Matías Sepúlveda fueron encabezados por su pareja, Mariana, quien le dedicó amorosas palabras: “Felicidades mi amor. Te mereces cumplir este y todos tus sueños”.

Publicidad

Publicidad

Lo que fue continuado por sus compañeros de la U, como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, incluso dos que no están actualmente en los azules como Rodrigo Echeverría y Agustín Arce.

Pero lo que llamó la atención e ilusiona por el grupo que se está formando en la Roja, fueron jugadores que son alineados con archirrivales en Colo Colo y U Católica.

Lucas Cepeda, quien también fue parte de la gira de la Roja, y Tomás Alarcón, quienes compartieron en O’Higgins, le escribieron las felicitaciones, además del formado en la UC (hoy en Sao Paulo) Gonzalo Tapia.

Publicidad

Publicidad

Revisa los mensajes que le llegaron al Tucu Sepúlveda:

Publicidad