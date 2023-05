Barticciotto le exige el triple a la Roja ante exóticos rivales: "No hay margen de error"

La selección chilena ya tiene definidos los tres partidos amistosos que jugará en la fecha FIFA de junio. Eduardo Berizzo y sus pupilos ajustan detalles para el inicio de las eliminatorias al Mundial 2026, y Cuba, República Dominicana y Bolivia serán los últimos rivales con los que chocará antes de debutar con Uruguay en Montevideo. Ante esto, Marcelo Barticciotto le mete una triple exigencia a la Roja.

El histórico ex delantero de Colo Colo usó su espacio de comentarista en el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa para analizar los exóticos próximos rivales del Equipo de Todos. Así, desde ya anticipa que “me parece que se le va a exigir el triple con este tipo de rivales”.

De entrada, Barti explica que “si lo vemos por el lado de la urgencia que hay por hacer un buen partido y por ganar, me parece bien. Yo creo que tienes más posibilidades de hacer un buen partido y poder ganar con rivales que quizás no son de jerarquía y de tanta historia. Ahora, la exigencia va a ser mayor“.

Tras eso, el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique apunta que “es mayor la obligación de hacer un buen partido y de ganarle de buena forma, no va a tener margen de error. Sobre todo porque está urgido por sacar resultados y por tener un buen funcionamiento, que la selección no lo ha tenido, entonces me parece que se le va a exigir el triple con este tipo de rivales”.

Tras eso, fue Rodrigo Goldberg quien tomó la palabra para lanzar una advertencia ante lo que se podría pensar de rivales más fáciles. “Con los rivales que son desconocidos siempre hay que tener ojo porque en general no los tienes vistos, no los tienes constantemente en la mira”.

“Voy a hacer un simil, ¿te acuerdas cuando vino Delfín? Que todos se preguntaban y estos de donde salieron, pero no jugaban nada de mal, y sobre todo si nosotros vemos, cuando hacemos un paralelo con niveles de otras ligas u otras disciplinas, y decimos ‘¿y estos de dónde salieron?’ y terminan teniendo sus cosas también. No somos precisamente una potencia a nivel continental como para llegar y decir este sí y este no”, concluyó el Polaco.

Así, el 11 de junio Chile enfrentará a Cuba en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, el 16 se medirá con República Dominicana, donde aún no se define si será en Viña del Mar o Valparaíso, y el 20 se medirá con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.